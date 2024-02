Besser leben So werde ich meine eigene beste Freundin

Kaum etwas ist für uns Menschen so wichtig, wie gute, enge Beziehungen zu führen. Eine Freundschaft, die dabei allerdings oft zu kurz kommt, ist die zu sich selbst. Vielen Menschen fällt es schwer, mit sich selbst so freundlich und liebevoll umzugehen, wie sie es mit ihren besten Freundinnen und Freunden tun. In der neuen Folge von "Besser leben" geht es darum, wie wir Selbstmitgefühl üben. Die beiden Psychotherapeuten David Mayrhofer und Silvia Pinter, die Kurse zur sogenannten Self-Compassion halten, geben Tipps, wie wir nachsichtig mit uns selbst sind und den inneren Kritiker nicht überhandnehmen lassen. (red, 29.2.2024)

