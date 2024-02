Die Kalifornierin gilt als Alleskönnerin. Dass Sie auch schauspielen kann, beweist sie derzeit in "Dune: Teil 2" an der Seite von Timothée Chalamet

Zendaya hat ein Händchen für dramatische Auftritte. Das stellte die Schauspielerin zuletzt bei der Premiere ihres neuen Films "Dune: Teil 2" unter Beweis, bei der ihre Thierry-Mugler-Rüstung für Schnappatmung sorgte. AFP/DANIEL LEAL

Zendaya kann einfach alles: singen, tanzen, schauspielen. So jedenfalls schwärmen die zahlreichen Fans der US-Amerikanerin. Außerdem hat sie ein Händchen für spannende Schauspielrollen. In Denis Villeneuves "Dune"-Reihe, deren zweiter Teil gerade in den Kinos angelaufen ist, spielt sie Chani, eine Kämpferin des Wüstenvolks, die ihr größenwahnsinniges Love-Interest Paul Atreides alias Timothée Chalamet auf den sandigen Boden der Wüstenwürmer zurückholt.

Dune: Part Two | Official Trailer 2

Warner Bros. Pictures

Dafür ist die 27-Jährige, die im kalifornischen Oakland als Tochter einer deutsch-schottischen Mutter und eines Afroamerikaners zur Welt kam und mit bürgerlichem Namen Zendaya Maree Stoermer Coleman heißt, gerade die Richtige. Denn trotz ihrer glamourösen Auftritte und der zahlreichen Werbeverträge mit Luxusmarken wirkt die Kalifornierin wie eine bodenständige Seele. Das mag daran liegen, dass sie nicht Hollywoods Nepo-Adel entstammt, sondern sich auf Arbeiterkind-Manier durch die Talentschmiede Disneys geackert hat.

Tochter der Hausmeisterin

Das Interesse für die Bühne weckte die Mutter, eine Volksschullehrerin, die im Sommer als Hausmeisterin für das California Shakespeare Theater arbeitete. Schon während der Schauspielschule bekam Zendaya Engagements fürs Theater. Auch Disney wurde auf das schlaksige Mädchen mit den dichten Locken aufmerksam. Die Teenie-Serie "Shake It Up" machte sie beim jungen Publikum, ihr Auftritt mit 16 als jüngste Teilnehmerin bei "Dancing Stars" bei betagteren Zusehern bekannt.

Irgendwann schüttelt ein jedes Disney-Kid sein Grinse-Image ab. Als tablettensüchtige, depressive Rue konnte Zendaya in Sam Levinsons High-School-Serie "Euphoria" die dramatischen Facetten ihres Könnens zeigen. Von da an ging es steil bergauf, und es regnete Fernsehpreise.

Im Kino konnte man die Durchstarterin nicht nur in "Dune", sondern auch in "Spider Man: No Way Home" bewundern, wo sie ihren Co-Star Tom Holland kennenlernte. Die liebevolle Beziehung zu dem dezent kleineren Briten begeistert die Fans in den sozialen Medien, wo sich die Schauspielerin selbst weniger häufig befindet. In Interviews zeigt sich die Hundeliebhaberin jedenfalls bodenständig: Sie versuche mehr zu lesen, als zu scrollen.

MGM

Wie erlesen Zendayas Geschmack ist, zeigt sich auch in ihrer Rollenauswahl. Schon bald wird sie im neuen Film "Challengers" des Italieners Luca Guadagnino zu sehen sein. (Valerie Dirk, 29.2.2024)