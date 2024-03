Pratertreiben

Konkurrenz für das Schweizerhaus? Direkt daneben hat kürzlich Soufian Tabib das Terrassenstüberl übernommen. Er betreibt bereits das Gösser-Eck im Wiener Wurstelprater. Das Lokal mit Blick über die Hochschaubahn führt er jetzt unter dem Namen "Das Beisl im Prater". Angeboten werden Wiener Küche, Bier und, als Kontrapunkt zum großen Nachbarn, viel Wein. Das Schweizerhaus sperrt übrigens am 15. März wieder auf.

beisl-prater.at

Foodie-Zentrale

Im April eröffnet unweit des Wiener Stadtparks das Hotel Hoxton. In New York, Amsterdam und Rom ist die Kette bereits ansässig. Mit der Eröffnung in Wien sperrt man gleich drei neue Lokalitäten auf. Im Restaurant Bouvier will man französische Küche (spießig!) mit New Yorker Flair (lässig!) verbinden. Boeuf-Bourguignon-Burger, Thunfischbauch-Focaccia sowie Piccata Milanese mit Mangold-Ricotta-Gnudi stehen auf der Karte, die von den New Yorker Gastronomen Jeremiah Stone und Fabian von Hauske Valtierra kreiert wurde. Die transatlantische Fusion-Küche wird mit Naturweinen abgerundet.

Auf dem Dach des umgebauten Gewerbehauses eröffnet dann auch eine neue Rooftop-Bar. Cayo Coco soll "Kuba-Flair" nach Wien holen. Damit sind wohl mehr die Drinks gemeint und nicht die Zigarren und der Kommunismus. Cocktails en masse werden serviert, die auch im Dachpool eingenommen werden können. Dazu bietet man kubanisch angehauchte Snacks an, zum Beispiel Crispy-Coconut-Shrimps.

Im Salon Paradise wiederum will man Speakeasy-Bar mit der Beat-Generation verbinden. Klingt nicht so greifbar wie das Angebot: feine Drinks und kleine Happen. Die Bar findet man im Souterrain des Hotels.

thehoxton.com/de/vienna/

Französisch-amerikanische Küche bietet das Bouvier an. Foto: Anton Rodriguez

Neue Rooftop-Adresse: Cayo Coco. Mit Drinks und Snacks, eh klar. Foto: Rebecca Hope

Fastfood-Experience für zu Hause

Nach Nagellack in Saucenfarben und Crocs im Pommes-Design besinnt sich die Fastfood-Kette auf ihre Ursprünge zurück. In limitierter Auflage bietet man die Big-Mac-Sauce für zu Hause in den McDonald's-Filialen an. In anderen Ländern gab es die Sauce bereits im Supermarkt – aber auch nur für kurze Zeit.

Wochenend-Pop-up

Jedes Wochenende bespielt ein anderer Gastronom das Lof-Food. Das kleine Lokal in der Neubaugasse 55 ist den ganzen März über als Pop-up konzipiert. Am Wochenende vom 8. März wird es Kimchi Grilled Cheese von Johannes Schartner geben, das Wochenende darauf betreiben die Jungs des Hipster-Imbisses "Alles Wurscht" die Foodie-Adresse.

instagram.com/lof_food/

Scharfes im Fünften

Peri-Peri-Chicken ist ein südafrikanisches Gericht, in dem Hendl in einer cremigen Sauce aus Chilis und gegrillten Paprika mariniert wird. Jetzt hat das erste Lokal aufgesperrt, das sich ganz auf die Spezialität fokussiert. In der Reinprechtsdorfer Straße 74 im fünften Bezirk eröffnete das Munchos und bietet ganze und halbe Hendln, Chicken-Wings und allerlei Beilagen an.

munchos.at

Französisches Versteck

Vergangenen Herbst wurde das Café Z bei der Wasserwelt im 15. Bezirk übernommen. Lisa Machian, die zuvor in Paris und London gekocht hatte, hat sich des Lokals angenommen und jetzt mit neuem Konzept – und Namen – eröffnet. Café Caché heißt’s und soll Mittagsmenüs anbieten sowie eine wöchentlich wechselnde Karte haben. Dazu gibt es Mehlspeisen, die französisch inspiriert sind, wie mit Vanillecreme gefüllte Beignets.

cafecache.at

(rec, 8.3.2024)