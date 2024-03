Alexander McQueen Autumn Winter 2024 Show

Alexander McQueen Autumn Winter 2024​ show Alexander McQueen

Es war der Gesprächsstoff der Pariser Modewoche. Wie wird sich der irische Modedesigner Seán McGirr beim Modeunternehmen Alexander McQueen schlagen? Um zu verstehen, warum die Personalie besondere Emotionen hervorruft, muss man wissen: Das 1993 gegründete Haus des britischen Enfant terrible Lee Alexander McQueen mag zwar nicht das wichtigste Unternehmen im Portfolio des Luxuskonzerns Kering sein, nimmt aber aufgrund seiner Geschichte einen besonderen Stellenwert innerhalb der Branche ein.

Alexander McQueen gehört zu den schillerndsten Namen der Modeindustrie. Hier ein Bild aus der Ausstellung "Mind, Mythos, Muse" zu McQueen im australischen Melbourne. EPA

So hatte nach dem Tod des Designers im Jahr 2010 Sarah Burton, McQueens rechte Hand, seinen Platz als Kreativchefin eingenommen – 2011 verhalf sie der Marke als Designerin des Brautkleids von Kate Middleton zu einer größeren internationalen Bekanntheit. Als Burton im Herbst das Modehaus Alexander McQueen nach zwei Jahrzehnten verließ, ging ein Raunen durch die Branche. Was soll bloß aus dem Erbe Lee Alexander McQueens werden? Wenig später wurde der in Dublin geborene Designer Seán McGirr als ihr Nachfolger verkündet.

Dass er unter besonderer Beobachtung stehen würde, war klar. Er ist der erste Designer, der von außen kommt. Und: Die Fans der Marke sind so meinungsstark wie streng. Der Ire, der zuletzt die Entwürfe für die Frauen bei der Marke JW Anderson betreut hat, wusste also, dass sein Job nicht einfach wird.

Start mit Frischhaltefolie

Der Ire trat die Flucht nach vorne an. Ein Model in einem schwarzen, glänzenden Schlauchkleid, die Hände an den Körper gedrückt, eröffnete die Show am Samstagabend im stillgelegten Bahnhofsgelände SEGRO Centre Paris Les Gobelins – eine Hommage an McQueens "Frischhhaltefolienkleid" aus der legendären Frühjahrskollektion "The Birds" aus dem Jahr 1995. Es folgten Models, die in Ledermänteln mit gepolsterten Schultern, in monströsen Strickpulloverskulpturen, drapierten Leopardenkleidern und übergroßen Hufenschuhen durch die Dunkelheit eilten.

Die Reaktionen auf die erste Kollektion? Fielen überwiegend mäßig begeistert aus. Mehr als 2.000 Kommentare erntete ein Posting des Instagram-Accounts "Diet Prada" zu Seán McGirrs Kollektion. Schade, das war ein Reinfall, so der Tenor. Andere fühlten sich an die überzeichneten Entwürfe des Modehauses Balenciaga erinnert.

Kalt ließ das Debüt jedenfalls wenige. Das zumindest dürfte ganz im Sinne des Luxuskonzerns Kering sein. Denn die Marke soll innerhalb des Portfolios einen größeren Stellenwert bekommen. So war 2022 der ehemalige LVMH-Manager Gianfilippo Testa zum CEO ernannt worden, neben Bottega Veneta und Balenciaga gehört McQueen zu jenen Marken, für die Kering Beautyprodukte entwickelt. Die Zeichen stehen auf Expansion. (feld, 4.3.2024)