Im ursprünglichen Kommissionsvorschlag war vorgesehen, auch bei Getränken "to go" auf konkrete Zielvorgaben zu setzen. APA/dpa/Felix Kästle

Auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen scheint kurz vor der EU-Wahl auf europäischer Ebene schwieriger zu sein denn je. Erst ist das Lieferkettengesetz erneut gescheitert, bei dem eine Einigung nach wie vor als sehr unwahrscheinlich gilt, und nun steht die EU-Verpackungsverordnung auf der Kippe. Die Richtlinie soll eigentlich dafür sorgen, dass innerhalb der Union mehr recycelt wird und Pfandsysteme dazu beitragen, dass die Müllberge schrumpfen. Doch das Projekt könnte am Widerstand Deutschlands und Italiens scheitern.

Am Montag wurde in Brüssel noch einmal im Trilog darüber verhandelt, wie eine gemeinsame Lösung aussehen könnte. Die finale Abstimmung über die Verordnung folgt im April. Doch bereits jetzt warnen Umweltschutzorganisationen vor einem verwässerten Kompromiss. "Der Lobbyismus hat gewirkt", sagt Lisa Panhuber von Greenpeace angesichts der Verhandlungen in den vergangenen Monaten. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass künftig Mehrwegquoten für verschiedene Verpackungskategorien eingeführt werden sollen. Diese hätten auch für Fastfoodketten gelten sollen, bei denen viel Einwegmüll anfällt. Wer etwa bei McDonald's in der Filiale isst, hätte dort Mehrwegverpackungen erhalten sollen, für Takeaway war eine Art Pfandsystem im Gespräch.

Mehrwegquoten lösen Diskussionen aus

Doch ausgerechnet die Mehrwegquoten sind von Anfang an auf reichlich Widerstand gestoßen – nicht nur aus Italien. Auch in Österreich sprachen sich Industrie- und Handelsvertreter für eine differenzierte Sichtweise aus. So auch Martin Widermann, Geschäftsführer von Propak, dem Fachverband der Papier- und Kartonindustrie. Ob Ein- oder Mehrweg sinnvoller sei, hänge vom jeweiligen Produkt ab. "Vor dem Hintergrund einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft ist es nicht unbedingt zielführend, unter allen Umständen auf Mehrwegquoten zu setzen." Dies könne dazu führen, funktionierende Systeme wie die Altpapiersammlung und -verwertung, die Sammelquoten jenseits der 85 Prozent aufweisen, zu beeinträchtigen. "Und das zugunsten von Verpackungen, die aus Kunststoff sind", bemängelt Widermann.

Ein Kritikpunkt, der auch in der Verhandlungsposition des Parlaments Niederschlag gefunden hat. Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid. "Der Vorschlag wurde total abgeschwächt", kommentierte Panhuber die zahlreichen Ausnahmevorschläge im Vorfeld der Verhandlungen am Montag. So stemmten sich einige Länder mit einer bereits hohen Recyclingquote gegen die Mehrwegquote. Das Problem aus Sicht der Expertin: Viele Behältnisse seien zu stark verschmutzt, um sie recyceln zu können.

Zumindest bei den Reduktionszielen schienen sich die Verhandelnden zuletzt einig gewesen zu sein. Demnach solle der Verpackungsmüll pro Kopf bis 2030 gegenüber 2018 um fünf Prozent sinken, bis 2035 um zehn und bis 2040 schließlich um 15 Prozent. Etwas strenger die Vorgaben für Plastikverpackungsabfälle. Deren Reduktionsziele liegen jeweils fünf Prozentpunkte darüber.

Im Klimaschutzministerium, das für die Materie zuständig ist, befürchtete man, dass das Gesamtziel der Verordnung durch weitere Ausnahmen und "Flexibilisierungsmaßnahmen" nicht mehr erreichbar sein könnte. Wie wird Österreich abstimmen? "Ob Österreich dem Verhandlungsergebnis nach dem letzten Trilog zustimmen kann, können wir erst nach der Analyse des endgültigen Texts und in Absprache mit dem Koalitionspartner entscheiden", hieß es auf Nachfrage.

Kritik an Einweg-Ökobilanz

Kritik brachten auch vorgesehene Verbote für bestimmte Einwegverpackungen mit sich. Diese seien vor allem für Obst und Gemüse wichtig, um die Ware vor Beschädigung zu bewahren, heißt es etwa vom Handelsverband. Auf die andere Seite der Medaille verweist Greenpeace: Für die Umwelt sei der hohe Verbrauch von Einwegverpackungen schlecht, sagt Panhuber. "Studien zeigen klar, dass die Ökobilanz von Mehrweg viel besser ist."

Eine Einwegflasche werde zwar oftmals recycelt, aber nicht als Flasche, sondern als Kleidung. Diese werde dann kaum mehr recycelt. Eine Mehrwegflasche könne hingegen bis zu 20-mal wiederverwendet werden. Zumal würden die Müllberge wachsen: Laut Eurostat-Zahlen von 2021 fallen in der EU rund 188 Kilogramm Verpackungsabfälle pro Einwohner an – elf Kilo mehr als noch ein Jahr zuvor.

Kritik an den EU-Vorhaben kam neben Industrievertretern und der FDP vor allem aus Italien. Die Verpackungsindustrie ist in dem südlichen EU-Staat groß, vor allem in den Bereich biologisch abbaubarer Kunststoffe wurde viel investiert. Diese sind zwar ökologischer, wenn sie in der Natur landen, weil sie verrotten können. Dafür können sie nicht recycelt werden und landen daher hauptsächlich in der Verbrennung. Ein weiterer Kritikpunkt von Umweltschützern: Für die Produktion viel wird Fläche verbraucht, um Zuckerrohr oder Mais anzubauen.

Mutmaßlicher Deal der FDP mit Italien

Unterstützung erhält die Regierung in Rom dabei aus Berlin: Medienberichten zufolge, sollen Italien und Deutschland sich folgenden Deal ausgehandelt haben: Italien soll Deutschland bei der Blockade des Lieferkettengesetzes unterstützen, im Gegenzug soll sich Deutschland bei der Verpackungsrichtlinie enthalten. Die deutsche FDP dementierte einen solchen Pakt zuletzt.

Die Vorgehensweise der Liberalen der deutschen Ampelkoalition zieht allerdings immer mehr Kritik auf sich – in Brüssel ebenso wie aus der hiesigen Industrie. Mehrere Vertreter um Frosch-Putzmittelhersteller Werner & Mertz oder auch die Dr.-Oetker-Gruppe sprachen sich zuletzt für die Verordnung aus und attestierten FDP-Chef Christian Lindner, Innovationsimpulse zu verhindern und dem Wirtschaftsstandort zu schaden.

So oder so: Das Vorgehen Deutschlands und das Problem des Verpackungsabfalls werden die Staatengemeinschaft noch länger beschäftigen. (Nicolas Dworak, Nora Laufer, 4.3.2024)