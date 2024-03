In vielen TV-Serien werden psychische Erkrankungen enttabuisiert – in manchen werden psychische Probleme aber auch verzerrt oder völlig falsch dargestellt. Doris Priesching und Michael Steingruber vom STANDARD-Podcast "Serienreif" erklären, was "The Big Bang Theory" gesellschaftlich bewirkt hat, warum Dr. House heute so wohl nicht mehr möglich wäre und Arztserien generell nicht mehr modern sind – und wieso in so vielen Serien die Hauptdarsteller selbst in Therapie sind. (red, 7.3.2024)

Im Podcast angesprochene Serienreif-Folge:

Machen uns TV-Serien wirklich blöder?