Der Scheck stammt aus einer Zeit, in der sich das Apple-Hauptquartier in einer Garage befand. RR Auction

Im Juli des Jahres 1976 arbeiteten zwei Männer mit dem gleichen Vornamen an ihrem ersten Projekt in der Firma, die sich in den folgenden Jahren zu einem der umsatzstärksten Konzerne der Welt entwickeln sollte. Die beiden Steves, Wozniak und Jobs, waren auf dem Weg, den ersten "Personal Computer" der Welt zu kreieren, und hinterließen eine Vielzahl an Erinnerungsstücken, die nun bei einem Auktionshaus in New Hampshire zum Verkauf stehen. Eines dieser Souvenirs ist ein Scheck, den Jobs im Namen der Apple Computer Company für die Telefonrechnung an Pacific Telephone ausgestellt hatte.

Ein Scheck mit Geschichte

Der Scheck, der mit einer Signatur des Apple-Mitbegründer versehen ist, ist mit dem 8. Juli 1976 datiert und führt auch die erste offizielle Adresse Apples an. Die Firma selbst war in dieser Zeit gar nicht im Gebäude an der Welch Road in Palo Alto angesiedelt, sondern in der Garage von Jobs' Adoptiveltern. Nur die Post wurde an dieser Adresse abgeholt. Laut RR Auction, dem durchführenden Auktionshaus, sei der Scheck in "ausgezeichnetem Zustand" und wurde von der offiziellen Bewertungsstelle für Sammelkarten mit der höchstmöglichen Punktezahl ausgezeichnet.

Auf der Website des Auktionshauses wird das Erinnerungsstück so beschrieben: "Der Scheck, datiert auf den 8. Juli 1976, ausgestellt auf Pacific Telephone, trägt die Unterschrift von Jobs und beläuft sich auf 201,41 Dollar. Er bietet einen faszinierenden Einblick in die frühen Tage des Tech-Giganten und verwendet die erste offizielle Adresse von Apple in der 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto – eine ergreifende Erinnerung an die bescheidenen Anfänge des Unternehmens in der legendären Garage der Familie Jobs."

Ein kleines Stück Apple für großes Geld

Die 70er: eine Zeit, in der selbst PCs mit Holz vertäfelt waren. RR Auction

Diejenigen, die so einen faszinierenden Einblick in die Geschichte Apples werfen wollen, müssen etwas tiefer in die Tasche greifen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lag der Preis dieses Schecks bei über 15.000 Dollar, und das ist bei weitem noch nicht die Höchstgrenze. Ein von Steve Wozniak signierter und immer noch völlig funktionstüchtiger Apple-1-Computer wird zurzeit mit einem Gebot von über 120.000 Dollar angeführt. Für preisbewusstere Interessenten gibt es eine Vielzahl an Optionen im niedrigen dreistelligen Bereich. So kann etwa bei einem Vintage-Apple-Computer-Sweatshirt oder bei diversen Postern und Marketingmaterialien mit einem Startgebot von hundert Dollar mitgeboten werden. Die Auktion endet am 22. März. (gld, 7.3.2024)