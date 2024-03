Liebe Leserin, lieber Leser,

die ID Austria wird um eine neue Funktion erweitert. In Zukunft kann man sich damit auch bei Banken ausweisen, wenn man ein Konto eröffnen will. Das soll die Zettelwirtschaft reduzieren und Kundinnen und Kunden vor allem das Herumschicken von Passkopien ersparen.

Derweil sorgt eine alte Werbekampagne für ein chilenisches Bier gerade für Begeisterung im Netz. Die Macher der Werbung für das "Cerveza Cristal" machen sich dabei "Star Wars" zunutze. Allerdings wird der Film dafür nicht unterbrochen, sondern die Werbung kurzerhand in die Handlung geschnitten.

Und in Kürze tritt der Digital Markets Act in Kraft. Mit diesem will die EU die Marktmacht der Techriesen bändigen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den neuen Spielregeln.

Mit der ID Austria kann man jetzt ein Bankkonto eröffnen

Die Macht sei mit Bier: Ein kühles Cerveza Cristal für Obi Wan

Digital Markets Act: Wie die EU ab heute die Techriesen bändigen will

Die Krypto-Terrorfinanzierung stößt an ihre Grenzen – ihre Bekämpfung aber auch

Pixel 8a: Googles nächstes Mittelklasse-Smartphone soll wieder teurer werden

EU droht Apple nach App-Store-Blockade von Epic Games

Auktion: Historischer Scheck Steve Jobs' steht zum Verkauf

Google-Entwickler soll geheime KI-Daten im Auftrag Chinas gestohlen haben