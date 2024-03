Erst am Mittwoch hatte Benko einen Insolvenz-Eigenantrag als Unternehmer gestellt. Das Verfahren bezieht sich auf sein Beratungsunternehmen und das gesamte Privatvermögen

Signa-Gründer und Investor René Benko hat seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt. APA/dpa/Marcel Kusch

Die Entscheidung kam für viele schneller als erwartet: Nach dem Eigenantrag von René Benko, der Mittwochabend eingebracht wurde, hat das Landesgericht Innsbruck am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers eröffnet. Das bestätigte das Gericht zu Mittag in einer Aussendung.

Die Wirkung des Konkursverfahrens beziehe sich auf Benkos Beratungsunternehmen und sein gesamtes Privatvermögen. Umfasst sei auch Vermögen im Ausland: "Kurz zusammengefasst geht es nun um das gesamte Vermögen", sagte Klaus Schaller vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870).

Video: René Benko stellte Insolvenz-Eigenantrag. APA

Antrag auf Konkurs

Aus Sicht der Kreditschützer war es "unerwartet", dass es gleich zu einem Konkursverfahren kommt. Dabei verliere der Schuldner nämlich die Verfügungsmacht über sein Vermögen. Theoretisch könnte Benko aber auch nachträglich in ein Sanierungsverfahren wechseln. Er könnte dann eine Vermögensverwertung verhindern bzw. hinausschieben, sagt Cornelia Wesenauer vom Kreditschutzverband AKV dem STANDARD.

Aufgrund offener Steuerschulden hatte die Finanzprokuratur als Rechtsvertretung der Republik bereits im Jänner ein Insolvenzverfahren in die Wege geleitet. Dass Benko sich trotz der offenen Steuern dazu verpflichtete, im Sanierungsverfahren der Signa Holding Geld einzuschießen, dürfte bei der Finanz Misstrauen geweckt haben. Offenbar hatte man Angst, leer auszugehen bzw. gegenüber anderen Gläubigern benachteiligt zu werden. Auch dieser ursprüngliche Antrag der Finanzprokuratur zielte offenbar auf ein Konkursverfahren ab.

Gerichtstermin im April

Das Landesgericht Innsbruck hat Rechtsanwalt Andreas Grabenweger aus Innsbruck zum Insolvenzverwalter bestellt. Dieser steht laut KSV1870 nun vor einer "Mammutaufgabe". Seine Hauptaufgabe sei es, sich rasch ein Bild von der Vermögenslage des Signa-Gründers zu verschaffen. Abgesehen davon müsse der Insolvenzverwalter klären, "ob das Beratungsunternehmen des René Benko ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann". Entscheidend werde dabei nicht zuletzt, "welche wechselseitigen Ansprüche zu Signa-Gesellschaften bestehen und welche Vermögensbewegungen in der Vergangenheit in der privaten Vermögenssphäre" stattgefunden haben.

Der Insolvenzverwalter hat zudem die Möglichkeiten, die "wirtschaftliche Gebarung des Schuldners" bis zu zehn Jahre zurück im Detail zu prüfen. Rechtsgeschäfte, die Gläubiger benachteiligen – zum Beispiel die Verschiebung von Vermögen –, können nachträglich angefochten werden.

Wie hoch Benkos Verbindlichkeiten sind, ist derzeit unklar. In den nächsten Wochen haben Gläubigerinnen und Gläubiger die Möglichkeit, ihre Forderungen bei Gericht anzumelden. Der Gerichtstermin zur Überprüfung dieser Forderungen soll dann am 24. April am Landesgericht Innsbruck stattfinden. (Jakob Pflügl, 8.3.2024)