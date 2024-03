"Es braucht auch die Männer": SPÖ-Frauensprecherin und ihre "solidarischen Genossen", Ja, er will wieder: Medienmogul Murdoch kündigte mit 92 Jahren fünfte Hochzeit an

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Julianne Moore in "Mary & George": "Ich glaube nicht, dass wir in einer gerechten Welt leben" - Die Sky-Serie erzählt die Geschichte der ehrgeizigen Mary Villiers, die im 17. Jahrhundert ihren Sohn an den englischen König verkuppelte

Julianne Moore in "Mary & George". AP/Sky UK

ORF, ARD und ZDF verpflichten Führungskräfte zu Anti-Sexismus-Schulungen - Gemeinsames Maßnahmenpaket der öffentlich-rechtlichen Sender in Österreich und Deutschland

"Es braucht auch die Männer": SPÖ-Frauensprecherin und ihre "solidarischen Genossen" - Eva-Maria Holzleitner plädiert in der "ZiB 3" für die Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs und nimmt Island als Vorbild bei Lohntransparenz

Justizdrama: "Poor Things"-Star Margaret Qualley spielt Amanda Knox - Streamingdienst Hulu hat acht Folgen in Auftrag gegeben - Die Serie wird von Knox selbst, Qualley und Monica Lewinsky produziert

Digitalwerbeverband begrüßt Plakom mit dreistelliger Millionenforderung - 103 Millionen Euro Einnahmen aus Digitalsteuer auf Werbung bei internationalen Digitalriesen sollen für Kommunikationsbranche zweckgewidmet werden

Ja, er will wieder: Medienmogul Murdoch kündigte mit 92 Jahren fünfte Hochzeit an - Trauung mit Wissenschaftlerin Elena Schukowa im Juni geplant

"Girl Power", "Erin Brockovich" und "Alice": TV-Tipps für Freitag - Außerdem Dokus über MeToo im Barock und Frauenrechte sowie die Kostümkomödie "The Favourite"

