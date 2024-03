Prinzessin Kate bei einer Veranstaltung im September 2023. AP/Kin Cheung

London – Sie ist zurück, zumindest in den Sozialen Medien: Prinzessin Kate von Wales hat sich zum ersten Mal seit ihrer Bauchoperation Mitte Jänner selbst zu Wort gemeldet. Auf Instagram teilte sie ein Foto mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche. "Ich wünsche alle einen schönen Muttertag", schrieb sie weiter. In Großbritannien wird der Muttertag bereits am 10. März gefeiert. Unterschrieben ist das Posting mit ihrem Kürzel "C".

Zuvor hatte es Spekulationen um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate gegeben, nachdem die 42-Jährige sich am 16. Jänner in einer Londoner Privatklinik einer OP unterzogen hatte. Ende Jänner war sie aus der Klinik entlassen worden. Der Palast hatte erklärt, die Prinzessin werde "wahrscheinlich nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren".

Am Montag war die Prinzessin dann erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Mehrere US-amerikanische und britische Medien veröffentlichten Fotos, die Kate mit Sonnenbrille gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Auto zeigten. Kate hatte sich zuletzt am ersten Weihnachtstag zum Gottesdienst der Royal Family gezeigt. (red, 10.3.2024)