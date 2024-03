Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist bemerkenswert, was sich da seit Wochen rund um die Einführung des Digital Markets Act (DMA) der EU abspielt. Ausgerechnet Apple, also jenes Unternehmen, das ansonsten wie kein zweites auf das eigene Image bedacht ist, agiert derzeit geradezu verblüffend unprofessionell. Nicht wie ein mehrere Billionen schwerer Konzern, sondern wie ein trotziges Kind, das nicht so recht akzeptieren will, dass es Spielregeln gibt, die man nicht allein bestimmt.

Außerdem: Amazon behauptet gerne, stets im Sinne seiner Kundinnen und Kunden zu handeln und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Tatsächlich ist der Service beim Online-Versandhändler für viele ein Grund, weshalb sie dubiose Geschäftspraktiken in Kauf nehmen und die harten Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Zusteller gerne ausblenden. Bequemlichkeit gewinnt. Zum Service zählte bislang auch der großzügige Umgang des Unternehmens mit Retouren – diese Rückgaberichtlinien werden sich in Kürze aber ändern.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

