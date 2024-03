Cillian Murphy umarmt Christopher Nolan und Emily Blunt reckt auch schon die Arme in Richtung der "Oppenheimer"-Produzentin Emma Thomas. Es war ein Freudenfest für das Physiker-Biopic. EPA/CAROLINE BREHMAN

"Oppenheimer" nuschelte Al Pacino fast ins Mikrofon, als er den Oscar für den besten Film vergab. Ja, es war ein vorhersehbares Fest für das Atombombenbauer-Biopic. Wenig überraschend waren dann auch die Preise für Hauptdarsteller Cillian Murphy und Christopher Nolan, der seinen ersten Oscar als bester Regisseur erhielt. Robert Downey Jr. gewann für seine Nebenrolle als Oppenheimers Widersacher. Eine Rolle, die den mit komödiantischem Talent gesegneten Schauspieler möglicherweise einen Karriereumschwung Richtung Drama in Aussicht stellt.

Gosling singt mit Slash

Kamera-, Filmmusik- und auch der Schnitt-Oscar gingen wieder an das Physiker-Biopic. Schnittmeisterin Jennifer Lame nahm letzteren entgegen. Fast schon zynisch scheint es, dass Lame einst mit Greta Gerwig und Noah Baumbach zusammenarbeitete ("Frances Ha"), dem Drehbuch-Team von "Barbie". Denn das pinke Spektakel ist die Verliererin des Abends. Einzig Billie Eilish konnte sich gemeinsam mit Bruder Finneas O'Connell für "What Was I Made For" für Team "Barbie" einen Oscar sichern. Neben einem nackten John Cena auf der Bühne war Ryan Goslings Auftritt mit dem Guns N’ Roses-Gitarristen Slash der unbestreitbare Höhepunkt des recht ereignislosen Abends. Seine "I'm Just Ken" Performance hat alle ein wenig aufgerüttelt, bestimmt auch den zeitweise schlummernden Martin Scorsese, dessen "Killers of the Flower Moon" im übrigen auch vollkommen leer ausging. Skandal!

Viermal "Poor Things"

Statt Lily Gladstone durfte sich also Emma Stone freuen. Sie gewann für ihre Darstellung Bella Baxters in "Poor Things" die Kategorie der besten Hauptdarstellerin und hat damit auch Sandra Hüller ausgestochen. Sehr erfreulich ist, dass alle Ausstattungs-Oscars an das Frankenstein-Märchen gingen, denn das Kostümdesign von Holly Waddington ist himmlisch, ebenso wie das Maskenbild (Mark Coulier, Nadia Stacey und Josh Weston) und das Szenenbild (Shona Heath, Zsuzsa Mihalek und James Price) – alles absolut verdient! Für "The Holdovers" gewinnt Da'Vine Joy Randolph die beste Nebenrolle, ebenfalls der einzige Goldbub für das Internatsdrama, das in den letzten Tagen mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde.

Da ist ihr glatt das zartgrüne Kleid hinten gerissen vor Überraschung, denn eigentlich galt Lily Gladstone als Favoritin. Doch Stone sicherte sich die Trophäe für "Poor Things" REUTERS/Mike Blake

Zweimal Hüller, drei Oscars (nur nicht für sie)

"The Zone of Interest"-Regisseur Jonathan Glazer kam auf den Gaza-Krieg und das Leid auf beiden Seiten zu sprechen. So geht's richtig! Sein beklemmender Holocaust-Film gewann den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film sowie den Preis für das beste Sounddesign von Tarn Willers und Johnnie Burn. Absolut verdient. Die beiden bedankten sich dann auch dafür, dass sich die Academy den Film "angehört" habe. Glazers deutscher Schauspielstars, Sandra Hüller und Christian Friedel durften aber leider nicht mit auf die Bühne – trotz Hüllers tollem Kleid.

Schick, aber leider keine Bühnenzeit für Sandra Hüller. Sie ging leer aus. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARLE

Eine einzige schöne Überraschung war der Oscar für das beste Original Drehbuch an "Anatomie eines Falls". Dieser helfe ihr über ihre Midlife-Krise hinweg, gestand die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Justine Triet auf der Bühne. Sie gewann gemeinsam mit ihrem Partner Arthur Harari. Es ist der einzige Oscar für das Gerichtsdrama.

Gegen das Vergessen: "20 Tage in Mariupol"

Mstyslav Chernov, der Regisseur von "20 Tage in Mariupol", nahm mit seinem Produktionsteam Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath den ersten Oscar an die Ukraine entgegen. Er hätte sich gewünscht, diesen Film niemals machen zu müssen, sagte er in der politischsten Rede des Abends: "Ich kann die Geschichte nicht ändern, aber wir können dafür sorgen, dass die Geschichte in Zukunft einen anderen Verlauf nimmt wird und die Wahrheit obsiegt. Kino formt Erinnerungen, und Erinnerungen formen Geschichte." Die Dokumentation zeigt eine Gruppe von ukrainischen Journalisten, die zu Beginn der russischen Invasion in der belagerten Stadt Mariupol festsitzen und versuchen ihre Arbeit fortzusetzen.

Eine einzige Anspielung auf den nahenden US-Wahlkampf kam vom zurückhaltenden Host des Abends, Jimmy Kimmel. Er verlas einen fiktiven Tweet in Trumps typischem Idiom – für ein paar Lacher reichte es, aber es war doch reichlich zahm. Das geht schärfer.

Wes Anderson war zwar nicht für seinen tollen Film "Asteroid City" nominiert, dafür aber für seinen Kurzfilm "The Wonderful Story of Henry Sugar", der ihm – in Abwesenheit – seinen ersten Oscar einbrachte. Der einzige Sieg für Netflix in diesem Jahr. Das Jahr war denn auch ein Triumph für klassische Produktionsstudios wie Universal Pictures ("Oppenheimer"), Searchlight ("Poor Things") und A24 ("The Zone of Interest"). Doch nachdem das letzte Jahr ein verrücktes, migrantisches Fest war, feierte die Academy heuer für das klassische, technikverliebte Kino mit maskulinem Touch, den Nolan wie kein anderer der heuer nominierten Regisseure ausstrahlt. ORF-Gast Alexander Horwath verglich den Briten gar mit seinem Landsmann David Lean. Epischer und grandioser geht es kaum.

Happy Birthday, Yoko

"Happy Mothers Day, Yoko!" Sean Lennon, der für seine Mitarbeit am oscarprämierten Animations-Kurzfilm "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" mitgewirkt hat, wünscht seiner Mama viel zu spät alles Gute zum Geburtstag. Lieb! Als bester Animationsfilm wurde dann "Der Junge und der Reiher" von Anime-Legende Hayao Miyazaki ausgezeichnet. Auch der Preis für die visuellen Effekte gingen an Japan, das gebrochen englisch sprechende Team von "Godzilla Minus One" – auf abstrakte Art ein japanischer Gegenentwurf zu "Oppenheimer" – nahm den Preis entgegen.

Fazit: Es gab wenige Überraschungen und nach dem herzigen Comeback-Feuerwerk, das letztes Jahr die Oscars dominierte, war es doch heuer eine etwas fade Veranstaltung, in der aber europäische Filmemacher dominierten: Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos und Jonathan Glazer. Die "Barbie"-Stars Billie Eilish und Ryan Gosling lockerten die Veranstaltung zwar auf, aber: Wo waren die Watschn? Wo die guten Witze? Wo die politischen Reden und die Zündeleien? Gegen halb vier gingen die 96. Oscars denn auch skandalfrei zu Ende. (Valerie Dirk, Jakob Thaller, 11.3.2024)