Das Rondo wird erst 25 – noch lange kein Grund also, sich krampfhaft jünger zu machen. Bei mir verhält es sich ähnlich: Ich werde heuer 28. Allerdings nicht zum ersten Mal. Und auch nicht zum zweiten Mal. Sagen wir so: Ich war noch in der Volksschule, als meine Schulfreundinnen schon ihre Matura machten. Ein Wunder! Beim Feiern meines 28. Geburtstags bin ich mittlerweile also ein Profi. Und meine Freundinnen schenken mir Jahr für Jahr, dass sie mit mir feiern, als wär’s das erste Mal.

Ganz ernst nehm ich die Sache selbst nicht. Ich kann auch darüber lachen, dass der Türsteher meinen Ausweis nicht mal mehr sehen will, wenn ich damit wild herumwachle. Um Ihnen die Interpretation zu ersparen: Natürlich will ich in einer aufs Alter fixierten Welt mit meinen ewigen 28 vermitteln, dass ich noch nicht im Trott einer, äh, Mittdreißigerin angelangt bin und die aufregendsten Tage noch vor mir liegen. Nur bin ich mittlerweile sogar an meinem 28er schon um Mitternacht im Bett. Und am nächsten Tag fühl ich mich wie 40, mindestens. (RONDO, Franziska Zoidl, 16.3.2024)