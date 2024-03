Die Bank Austria bittet Leute aus der IT-Tochter UCS, die im Herbst zugesperrt wird, Leute für die IT zu suchen. Imago/Pond5 Images

Im Herbst wird sie zugesperrt, die IT-Tochter der Bank Austria, die Unicredit Services GmbH (UCS). 200 der insgesamt 280 Beschäftigten wurden Anfang Februar beim Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet, 80 weitere dürfen in die Bank Austria zurückkehren, weil sie von ihr nur delegiert waren. Die italienische Bank-Austria-Mutter Unicredit zieht ihre IT in Mailand zusammen; wer von den in Österreich nicht mehr benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wolle, könne sich dort einen Job suchen – oder sonst wo in der Bank Austria, so der Trost für die Angestellten. Klappt das nicht, bleibt immer noch der Sozialplan.

Ende Februar bekamen die UCS-Beschäftigten per Mail weiteren Trost gespendet. Eine Aussendung ihres (Noch-)Arbeitgebers etwa zum Thema "Well-being" mit dem Hinweis, dass "wir uns, um effizient arbeiten zu können, vor allem wohlfühlen müssen: geistig, körperlich, sozial, finanziell und beruflich". Einen interaktiven Leitfaden für die Gutfühlsache bekamen auch die IT-Beschäftigten mitgeliefert: den "Well-beinig-Navigator", der helfe, "unser Wohlbefinden am Arbeitsplatz und darüber hinaus zu fördern".

"Gestalten Sie unseren digitalen Wandel mit"

Wohlbefinden, das aber auch anderen zugute kommen soll, die noch gar nicht an Bord sind und daher auch noch nicht wieder von Bord bugsiert werden können wie die UCS-Leute. Die Bank schrieb daher – ausgerechnet – auch Letztere an, dass man, "um unsere Technologie im eigenen Haus zu entwickeln, zu managen und zu adaptieren", auf der Suche sei nach "talentierten Engineers, die sich uns in Italien anschließen möchten – und Sie können uns helfen, sie zu finden". Motto: "Gestalten Sie unseren digitalen Wandel mit."

Die, die das bisher gemacht haben in der Bank Austria, die UCS-Leute eben, finden das alles, nun, sagen wir, ein wenig zynisch. Was man in der Bank so nicht stehen lassen will. Ein Sprecher lässt dazu wissen, dass "alle Kolleginnen und Kollegen der UCS für uns wertvolle und wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die auch relevante interne Newsletter erhalten". Ziel sei es, dass sie alle sich "innerhalb der Gruppe verändern", daher hätten auch sie das Angebot erhalten, als Experten nach Italien zu wechseln. (Renate Graber, 13.3.2024)