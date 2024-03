Wien – Die ÖVP will in der nächsten Legislaturperiode strengere Transparenzregeln für Nichtregierungsorganisationen (NGOs), wie etwa Greenpeace oder die Caritas, umsetzen. Unter anderem fordert die Volkspartei die Offenlegung von Großspendern. NGOs hätten laut ÖVP "durchaus eine politische Relevanz" und würden deshalb auf einer gleichen Ebene mit Parteien stehen, die ihre Spenden offenlegen müssen, berichtet das Ö1-"Morgenjournal". "Wenn jemand 50 Euro an das Rote Kreuz spendet, geht es uns nicht darum, diese Spenden öffentlich zu machen. Sondern es geht uns vor allem um die Großspender", betont Nationalratsabgeordneter und Finanzreferent Andreas Ottenschläger (ÖVP). Denn politische Akteure seien laut Ottenschläger gleichzubehandeln.

Stefan Wallner vom Bündnis für Gemeinnützigkeit kann diesem Vorschlag nichts abgewinnen. "Es gibt keine Augenhöhe zwischen NGOs und Parteien. Parteien machen Gesetze, und NGOs kämpfen gegen Ungerechtigkeiten", betont Wallner im Ö1-"Morgenjournal". "Wenn hinter dem Vorschlag eine Absicht steht, NGOs unter Druck zu bringen, dann ist es etwas, wo man von Anfang an ein Stoppschild aufstellen sollte", sagt Wallner. Man müsse nur in Länder schauen, die mit "autoritären Absichten" die Arbeit von NGOs einschränken würden – als Beispiel nennt Wallner das Nachbarland Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orbán.

Geht es nach der ÖVP, sollen NGOs künftig ihre Spenden offenlegen. Foto via www.imago-images.de

Parteien müssen seit dem 1. Jänner 2023 Einzelspenden ab einer Höhe von 500 Euro unverzüglich dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 150 Euro müssen spätestens vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres von der Partei gemeldet werden. Zudem gilt eine Obergrenze pro Spenderin und Spender, diese liegt aktuell bei rund 8.600 Euro und wird jedes Jahr neu evaluiert.

Erst vergangenes Jahr verabschiedete die türkis-grüne Bundesregierung ein Paket, mit dem die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden für NGOs vereinfacht werden sollte. Bisher konnten Spenderinnen und Spender ihre Zuwendungen nur dann von der Steuer absetzen, wenn die Tätigkeit der begünstigten Organisation auf bestimmte Zwecke gerichtet ist, die im Gesetz definiert sind – dazu zählt unter anderem die Förderung von Wissenschaft, Naturschutz und Katastrophenhilfe. Künftig ist diese Liste von Zwecken nicht mehr maßgeblich, es soll nur mehr darauf ankommen, dass die begünstigte Organisation gemeinnützig ist – und somit jedenfalls nicht gewinnorientiert. Das Bündnis von Gemeinnützigkeit sprach von einer "historischen Reform", Fachleute äußerten aber auch Kritik – NGOS befürchteten, dass zivilgesellschaftlicher Protest zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit führen könnte, DER STANDARD berichtete. (ste, 13.3.2024)