Der freigestellte Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum steht in der Kritik. VOLKER WEIHBOLD

Der Brucknerhaus-Intendant und künstlerische Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (Liva), Dietmar Kerschbaum, wird bis auf weiteres vom Dienst freigestellt. Das ist das Ergebnis der Liva-Aufsichtsratssitzung vom Freitag, wie aus gesicherter Quelle bestätigt wurde. Kerschbaum hatte die Vorwürfe von Compliance-Verstößen und wegen des Verdachts eines geschobenen Hearings 2017, das zu seiner Bestellung führte, offenbar nicht ausreichend entkräften können.

Kritik an Bürgermeister Luger

Der "Falter" hatte Kerschbaum am Dienstag vorgeworfen, dass Kerschbaum sich selbst als Sänger üppige Honorare genehmigt und Agenden an externe Agenturen ausgelagert habe. Neben Kerschbaum steht auch der Aufsichtsratsvorsitzende und Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in der Kritik. Offiziell wird das Ergebnis der Sitzung in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Sie war für 13 Uhr angekündigt. (APA, 15.3.2024)