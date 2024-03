Es lebe die Frauenkrawatte! Während der Modewochen wurde sie auch abseits der Laufstege umgebunden. IMAGO/ABACAPRESS

Der Moderator Hans-Joachim Kulenkampff war einer, ebenso der Schauspieler Lars Eidinger sowie der Trompeter Till Brönner. In Deutschland wurde seit den Fünfzigerjahren verdienten Schlipsträgern der Titel "Krawattenmann" verliehen. Bis im Jahr 2019 plötzlich Schluss war. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Sicher ist: Die Entwicklung war absehbar. Die Finanzkrise bescherte dem zugeknöpften Businesslook schon Ende der Nullerjahre eine handfeste Vertrauenskrise. Kein Mensch wollte mit den Bänkern in Schlips und Kragen in Zusammenhang gebracht werden. Die Krawattenpflicht ist in vielen Geldhäusern und Büros heute passé – im Hotel Sacher wurde sie bereits zu Beginn der 2000er-Jahre abgeschafft. Dann kam die Pandemie, und der Jogginganzug brach der Krawatte das Genick. Wer besaß schon den Nerv, sich im Homeoffice einen Schlips zu binden?

In Deutschland schrumpften die Krawattenimporte im vergangenen Jahrzehnt um zwei Drittel. Während 2014 noch 14,4 Millionen Krawatten und Fliegen importiert wurden, waren es 2023 nur noch knapp 4,8 Millionen, sagen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Auch bei Händlern wie dem Wiener Hemdenspezialist Ferman ist die Nachfrage zurückgegangen. "Man kann jetzt ohne Krawatte formell sein", glaubt Janis Tillinger von Ferman. Spezialisten sterben aus, in Deutschland gehört das Krefelder Unternehmen Ascot zu den wenigen verbliebenen Krawatten-Herstellern. Die einzigen Anlässe, zu denen noch verlässlich Krawatten zum Einsatz kommen?_Hochzeiten oder Begräbnisse. Das schreiben sogar Monika Helfer und Michael Köhlmeier, die dem Accessoire 2022 ein ganzes Buch gewidmet haben.

Politiker oben ohne

Der gelockerte Auftritt hat auch auf dem Polit-Parkett Schule gemacht. Wir erinnern uns an das offizielle Foto des G7-Gipfels 2022 auf Schloss Elmau: Alle Staats- und Regierungschefs verzichteten auf ihre Krawatten. Bestes Beispiel in Österreich für das Krawattensterben: Andreas Babler. Im Fall des roten Vorarbeiters soll der Auftritt "oben ohne" wohl zupackende Hemdsärmeligkeit verbildlichen.

Politiker oben ohne: der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der damalige britische Premier Boris Johnson 2022 beim Spaziergang im Grünen - während des G7 Treffen auf Schloss Elmau in Bayern. IMAGO/Political-Moments

Ob die krawattenfreie Auftritte der SPÖ_bei der jungen Generation ankommen, ist allerdings fraglich. Sie entdeckt die Krawatte nämlich neu – und zwar geschlechterübergreifend. Ein Indiz dafür sind die ie vielen Schlipse im Rampenlicht der Roten Teppiche. Die Musikerinnen Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker von der US-Band Boygenius wählten für ihren Grammy-Auftritt cremeweiße Anzüge und dunkle Schlipse von Thom Browne, Popstar Billie Eilish scheint überhaupt kaum einen öffentlichen Auftritt mehr ohne Krawatte hinlegen zu wollen. Am lässigsten sieht das Accessoire momentan aber an der US-amerikanischen Schauspielerin Ayo Edebiri, Jahrgang 1995, aus. Als sie vor einigen Wochen mit einer ledernen 450-Dollar-Krawatte der Marke Bottega Veneta durch New York lief, bejubelte das Magazin Harper`s Bazaar die legere Kombination.

Krawatten am Laufsteg

Das wieder erwachte Interesse an dem Accessoire lässt nämlich auch die Modeindustrie nicht kalt. Im Jänner trug die Hälfte der Männer auf dem Laufsteg der Prada-Show Krawatte, genauer: 24 von 49 Models. Der US-amerikanische Modedesigner Tommy Hilfiger schlang während der New York Fashion Week Männern wie Frauen lose Binder um die Hälse. Kaum ein Modehaus verzichtete in den vergangenen Saisonen auf das Accessoire der Stunde. Das darf als Signal verstanden werden – und wird es auch. In der Filiale der Secondhandkette Humana in der Wiener Lerchenfelderstraße jedenfalls greifen vor allem Kundinnen und Kunden in ihren Zwanzigern zu den Krawatten, die im Store in einem Koffer präsentiert werden – tendenziell sogar mehr Frauen als Männer.

Die Attraktivität der Frauenkrawatte liegt auf der Hand. Sie mag ein dekoratives Accessoire sein, doch sie strahlt Selbstbewusstsein aus. Dass sich junge Feministinnen eines Accessoires ermächtigen, das lange als Symbol männlicher Macht galt, führt vor, dass nicht nur die Kleiderordnung im Wandel ist. Die Jungen sind in guter Gesellschaft. Als sich vor einem Jahrhundert Frauen wie Marlene Dietrich einen Schlips umbanden, wurde das erst einmal als Provokation verstanden, heute wird die Deutsche gern als "Krawatten-Influencerin" bezeichnet. Weitere große Momente der Frauenkrawatte? Diane Keaton 1977 im Film Annie Hall oder Popstar Avril Lavigne 2002 bei den MTV Music Awards, sie kombinierte die gestreifte Krawatte damals mit einer Cargohose.

Avril Lavigne 2002 bei den MTV Video Music Awards. IMAGO/Newscom World

Doch wie wird das langgestreckte Accessoire heute getragen? "Ob gestreift oder gemustert, je mehr eine Krawatte aussieht, als habe Papa sie in den Achtzigern angehabt, desto besser", erklärt beispielsweise das Web-Magazin Byrdie. Wer keinen Schlips von damals zu Hause hat, besorgt ihn im Secondhandladen. Am wichtigsten allerdings bleibt die Haltung. Es gilt, die Krawatte nerdig, locker und ein bisschen verrutscht zu tragen. Avril Lavigne schlägt den zugeknöpften Bänker-Look, eh klar. (RONDO, Anne Feldkamp, 23.3.2024)