Die RONDO-Redaktion besucht Geschäfte für Kaffee und Zubehör in Wien

Macchiarte

Jahrzehntelang war in dem kleinen, schmucken Geschäft in der Innenstadt ein Friseur untergebracht. Jetzt werden in einer Art Boutique blitzende Kaffeemaschinen, Zubehör und natürlich auch jede Menge Kaffee verkauft. Barista-Kurse gibt's obendrein.

Singerstraße 22, 1010 Wien

macchiarte.com

Jonas Reindl

Vielen ist Jonas Reindl als Café mit zugehöriger Rösterei bekannt. Dort gibt es neben Kaffee aber auch schickes Zubehör, das von Espressotassen bis hin zur Kaffeemühle reicht. Praktisch: Man kann den Kaffee gleich probieren und mitnehmen.

Westbahnstraße 13, 1070 Wien

jonasreindl.at

Vettore

Ursprünglich als reiner Onlinehandel für italienischen Kaffee und -maschine konzipiert, besitzt Vettore mittlerweile zwei Ladengeschäfte. Dort findet man neben diversen Kaffeemaschinen wichtige Ersatzteile, wie etwa Wechseldichtungen für Mokkakannen der Marke Bialetti.

Liechtensteinstraße 15, 1090 Wien

vettore.at

Taste it

Das Geschäft in der Wollzeile steht ganz im Zeichen des Espresso. So finden sich dort große und kleine Siebträger für Jung und Alt sowie allerlei Mühlen und Zubehör bis hin zum mobilen Kaffeeröster. Auch spannende Kaffeesorten gibt es zuhauf.

Wollzeile 27, 1010 Wien

tasteit-shop.at

Espressokultur

Die superteure Blingbling-Espressomaschine für Hipster? Bekommt hier auch, wer will. Die gute Beratung lässt einen aber meist zu sinnvolleren und besseren Geräten greifen.

Linzer Str. 412, 1140 Wien

espressokultur.at

(red, 25.3.2024)