Foodie ist für viele ein Unwort, aber genau jene sind die Zielgruppe für das Festchen "Mit alles". Bereits zum vierten Mal findet das Kulinarikevent statt. Weg vom steifen Fine-Dining-Schick und hin zum modernen und jungen Hedonismus will man. Am 5. und 6. April wird das Brick-15 in Wien mit Wein und Essen und Firlefanz bespielt. Moderne Küche und Delikatessen aus ganz Österreich werden aufgetischt. Mit dabei sind zum Beispiel die Lokale Cucina Alchimia, Praterwirt oder Espresso. Jungwinzerinnen und Jungwinzer schenken ihre Naturwein-Kreationen aus. Neben Klimbim für den Esstisch und einer Tombola bietet man begleitend zum Kulinarikfest kostenlose Workshops an.

mitalles.xyz

Weinfest

Zerreißen müssen sich Foodies an dem Wochenende: Denn in Vöcklabruck geht das Weinfest Naked wieder über die Bühne. Winzerinnen und Winzer aus ganz Österreich präsentieren ihre Kreationen, mit dabei sind unter anderem das Weingut Loibner und Nittnaus. 20 Euro kostet das Tagesticket, für Abendprogramm mit DJ-Line-Up ist gesorgt.

naked-wine.at

In Vöcklabruck findet die Weinmesse statt. Foto: Naked

Restaurant-Ranking

Am Montag wurde der offizielle Restaurant-Guide von Falstaff für das Jahr 2024 präsentiert. Über 2.000 Restaurants in ganz Österreich wurden bewertet, an der Spitze finden sich das Steirereck, das Amador (beide in Wien), und seit heuer erstmals der Hangar-7 in Salzburg. Zusätzlich zu den besten Lokalen wurden auch die Sieger in den einzelnen Bundesländern gekürt: Landhaus Bacher (Niederösterreich), Taubenkobel (Burgenland), Bootshaus (Oberösterreich), Die Weinbank (Steiermark), Restaurant Huber Wallner (Kärnten), Stüva (Tirol) sowie Rote Wand Chef's Table (Vorarlberg) sind die regionalen Speerspitzen. Laut Falstaff gibt es den besten Service im Plachutta in Wien-Hietzing, die Auszeichnung der besten Weinkenner gingen an Friederike Duhme (Nine0five in Wien) und Walter Kaltschik (Stanglwirt in Tirol).

falstaff.com/at

Die besten Küchen des Landes wurden gekürt. Getty Images/iStockphoto

Griechische Drinks

Neubau ist um eine neue Cocktailbar reicher: In der Neustiftgasse 84 im siebten Bezirk eröffnete die Saint George Bar. Hinter dem Tresen steht George Muka, der davor längere Zeit in der Josef-Bar tätig war. Serviert werden Cocktails mit Einflüssen seiner Herkunft: Muka ist Grieche und destilliert das in seine Drinks. So gibt es einen Griechischen-Salat-Cocktail oder Beetroot-Gimlet mit griechischem Käse.

instagram.com/saintgeorge.vie/

(rec, 19.3.2024)