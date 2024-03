Der mit 220.000 Euro dotierte Theaterpreis, auch als "Nobelpreis des Theaters" bekannt, wird am 13. Oktober in Oslo verliehen

Lola Arias erhält den renommierten internationalen Ibsen-Preis. Arte Screenshot

Oslo - Der internationale Ibsen-Preis aus Norwegen geht in diesem Jahr an die argentinische Autorin und Regisseurin Lola Arias. Sie gestalt ein Theater, das demokratisch, vielfältig und in Lebenserfahrungen verwurzelt ist, begründete das Komitee des Ibsen-Preises am Mittwoch die Entscheidung. Indem sie diejenigen, deren Geschichten erzählt werden, direkt in den Prozess der Gestaltung einbinde, stelle sie tiefgreifende Fragen nach Besitz, Handlungsfähigkeit und Ethik.

Arias ist Schriftstellerin, Musikerin, Schauspielerin, Regisseurin und Filmemacherin. Seit 2007 arbeite sie im Bereich des dokumentarischen Theaters und hat über ein Dutzend Stücke in Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt, die besondere Ereignisse durchlebt oder historische Erfahrungen gemacht haben, hieß es in der Mitteilung.

Prestigeträchtig

Der internationale Ibsen-Preis (International Ibsen Award) gilt als einer der prestigeträchtigsten Theaterpreise der Welt. Er ist mit 2,5 Millionen Norwegischen Kronen (etwa 220.000 Euro) dotiert und wird vom norwegischen Staat finanziert. Der Preis wird alle zwei Jahre am Geburtstag Ibsens, dem 20. März, verkündet. Und heuer am 13. Oktober in Oslo verliehen.

Frühere Preisträger waren unter anderem die Theatermacherin Ariane Mnouchkine, Autoren wie Jon Fosse und Peter Handke, der Regisseur Christoph Marthaler oder der Komponist und Musiker Heiner Goebbels. (APA, 20.3.2024)