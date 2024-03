Nach 289.000 im Schnitt für Folge eins kamen die weiteren Episoden in ORF 1 nur mehr auf 195.000 und 141.000 Zuseher. Alter "Tatort" in ORF 2 erreichte 686.000 Leute

V.l.n.r.: "Kafka" mit David Kross (Max Brod), Joel Basman (Franz Kafka), Jan Bülow (Karl Hermann). ORF/Superfilm

Wien - Die von David Schalko inszenierte Miniserie "Kafka" startete am Sonntag mit bescheidenen Quoten im Hauptabend von ORF 1. Für die erste Folge um 20.15 Uhr interessierten sich im Durchschnitt noch 289.000 Zuseherinnen und Zuseher, bei Episode zwei waren es 195.000 und danach nur mehr 141.000, die sich die ORF/ARD-Produktion geben wollten. Der Markanteil lag um 20.15 Uhr bei zehn Prozent, sank aber bei den Folgen zwei und drei auf jeweils sieben Prozent.

"Kafka" entstand anlässlich des 100. Todestages des Schriftstellers Franz Kafka, aus dessen Feder Werke wie "Der Prozess" oder "Die Verwandlung" stammten. Für die Drehbücher der Serie zeichnet Daniel Kehlmann in Zusammenarbeit mit Regisseur David Schalko verantwortlich. Die Folgen vier bis sechs stehen am Montag, 26. März, ab 20.15 Uhr auf dem Programm.

Während "Kafka" vom Publikumsinteresse her nicht durch die Decke ging, schaffte ORF 2 mit einer Wiederholung eines Austro-"Tatorts" aus dem Jahr 2020 eine beachtliche Quote. Die Folge "Unten" verfolgten im Schnitt 686.000 Zuseherinnen und Zuseher, was einem Markanteil von 25 Prozent entsprach. (red, 25.3.2024)