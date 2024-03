KPÖund Bierpartei in der "ZiB2", Hugo-Portisch-Preis geht an Antonia Rados, "Kafka"-Quoten, TV-Tipps

1942-2024 Schauspieler Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren gestorben Der Publikumsliebling aus "Derrick" und "Um Himmels Willen" sei am Montagmorgen "friedlich eingeschlafen", sagte seine Ehefrau

TV-Tagebuch Die zwei Welten von Plakolm und Herr: Leistbares Wohnen in "Im Zentrum" ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm sieht "Verstaatlichungsfantasien", Julia Herr von der SPÖ fehlenden politischen Willen

TV-Tagebuch KPÖ und Bierpartei: Politologin Praprotnik in der "ZiB 2" über die Chancen der Kleinen Wenn sich die Stimmung drehe oder eine Persönlichkeit an der Spitze in Ungnade falle, "dann ist die Partei auch sehr schnell wieder weg"

Auszeichnung Antonia Rados erhält Hugo-Portisch-Preis 2024 Nachwuchspreis an "Kurier"-Redakteur Armin Arbeiter – Auszeichnung im Bereich Zeitgeschichte und Dokumentation an Redaktionsteam der ORF-3-Reihe "Österreich – Die ganze Geschichte"

ORF-Programm Quoten: "Tatort"-Wiederholung hängt Schalko-Serie "Kafka" deutlich ab Nach 289.000 im Schnitt für Folge eins kamen die weiteren Episoden in ORF 1 nur mehr auf 195.000 und 141.000 Zuseher. Alter "Tatort" in ORF 2 erreichte 686.000 Leute

Switchlist "Das Fest", Schalkos "Kafka", "Die Bibel": TV-Tipps für Montag "Re: Opa wohnt im Kindergarten", "Themenmontag: Der Oster-Check", "Columbo: Mit der linken Hand", "Thema", "Kulturmontag" - dazu die Radiotipps

