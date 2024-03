Unbestritten gehört Kaffee zu den beliebtesten Heißgetränken der Österreicherinnen und Österreicher. Durchschnittlich fast drei Tassen des koffeinhaltigen Wachmachers trinken die Menschen hierzulande pro Tag. Doch nicht nur in Österreich erfreut sich Kaffee großer Beliebtheit. Weltweit trinken ihn viele Menschen fast täglich. Allerdings gehen die Geschmäcker bei der Art des Getränks oft auseinander. Laut "Taste Atlas" sind das die zehn beliebtesten Kaffeegetränke der Welt.

1. Espresso freddo

Espresso freddo ist ein einfacher griechischer Kaffee, der Espresso und Eis kombiniert. Im Gegensatz zu ähnlichen Eiskaffeevarianten, bei denen der Kaffee lediglich auf Eis serviert wird, werden bei dieser griechischen Variante die beiden Zutaten gemischt, bis der Kaffee leicht gekühlt, weich und cremig ist. Der leicht gekühlte Kaffee wird dann abgeseiht und über Eis gegossen. Das Getränk wird je nach Vorliebe gesüßt, was vor dem Mischen geschehen sollte. Der Espresso freddo wurde in den 1990er-Jahren populär und ist heute im ganzen Land beliebt.

2. Café Cubano

Dieser vorgesüßte Espresso, der seinen Ursprung in Kuba hat und laut "Taste Atlas" als Café Cubano oder kubanischer Espresso bekannt ist, wird auch gern in Lateinamerika und Florida getrunken. Bei dieser Espresso-Variante werden die dunkleren Röstungen mit Zucker gebrüht, was zu einem hellbraunen Schaum auf dem Kaffee führt. Der kubanische Espresso gilt als Standardgetränk für den Nachmittag und wird in der Regel mit einem Glas Wasser serviert.

3. Indischer Filterkaffee

Der Indische Filterkaffee landet im Taste-Atlas-Ranking auf Platz drei der beliebtesten Kaffeegetränke der Welt. Mithilfe eines indischen Kaffeefilters wird der Kaffee aufgebrüht. Dieser Filter besteht aus zwei Kammern – einer oberen Kammer mit perforiertem Boden, in der man das Kaffeepulver platziert, und einer unteren Kammer, in die der gebrühte Kaffee langsam tropft.

4. Freddo Cappuccino

Der Freddo Cappuccino steht an vierter Stelle. Es handelt sich um ein gekühltes Kaffeegetränk, das ursprünglich aus Griechenland stammt. Man bereitet ihn mit einem doppelten Espresso zu, den man zuerst mit Eis mischt, dann abseiht und noch einmal über Eis gießt. Anschließend übergießt man das Getränk mit gut gekühlter Milch, die man schüttelt oder mixt, bis sie eine leichte, schaumige Konsistenz hat.

5. Café Bombón

Bombón-Kaffee ist eine valencianische Spezialität, die Kaffee und Kondensmilch kombiniert. Das Getränk wird in der Regel mit Espresso zubereitet, wobei zuerst Kondensmilch und dann Espresso darübergegossen wird. Aufgrund des Dichteunterschieds vermischen sich die Getränke nicht, und der Bombón wird gewöhnlich in einem Glas serviert, damit die Schichten sichtbar sind. Optional kann die Kondensmilch auch durch cremige Liköre wie Baileys ersetzt werden. Das Getränk wird in der Regel zu gleichen Teilen aus beiden Getränken zubereitet, heißt es.

6. Cappuccino

Espresso mit geschäumter Milch: Cappuccino. IMAGO/cozyta

An diese Variante hat man sich auch in Österreich längst gewöhnt. Für den Cappuccino, ursprünglich aus Italien, wird ein Espresso mit dampfgeschäumter Milch zubereitet.

7. Türkischer Kaffee

Besonders fein gemahlene, geröstete Kaffeebohnen werden in einer traditionellen Kaffeekanne (Cezve oder Ibrik) mit kaltem Wasser (und optional mit Zucker) vermischt und dann bei niedriger Hitze gebrüht, bis sie schaumig sind und kurz vor dem Siedepunkt stehen. Richtig zubereitet, zeichnet sich der türkische Kaffee durch eine dunkle Farbe, dichten Schaum auf der Oberfläche, eine homogene Konsistenz und einen kräftigen Geschmack mit bitteren Noten aus.

8. Ristretto

Ein konzentrierter Espresso ist der Ristretto. grafvision via www.imago-images.

Der Ristretto ist quasi der "Kurze" unter den Kaffeegetränken. Er unterscheidet sich von einem normalen Espresso nicht nur durch die Wassermenge, die für seine Zubereitung verwendet wird, sondern auch durch seinen Geschmack, der weniger bitter ist als der eines normalen Espressos. Bei der Zubereitung in einer Espressomaschine wird die übliche Menge fein gemahlenen Kaffees mit der Hälfte der für einen klassischen Espresso verwendeten Wassermenge extrahiert. Das Ergebnis ist ein konzentrierteres Getränk mit einem anderen Gleichgewicht der Inhaltsstoffe als beim normalen Espresso, erklärt man bei "Taste Atlas".

9. Café Frappé

Diese kalte Kaffeevariante kennt man womöglich aus dem Griechenlandurlaub. Der Frappé wird aus Instantkaffee mit Wasser und Eis hergestellt. Die Mischung wird in der Regel in einem Shaker oder einem Handmixer zubereitet, sodass sich beim Einschenken des Getränks in ein Glas ein Schaum bildet. Die Variationen können Milch oder Kondensmilch enthalten, dann wird er oft als Frapógalo bezeichnet. Traditionell wird dieser Kaffee in einem hohen Glas serviert, und es gibt ihn in drei Süßegraden.

10. Ipoh White Coffee

Diese Kaffeezubereitung stammt aus Ipoh (Malaysia). Der Name leitet sich von der Rösttechnik ab, heißt es bei "Taste Atlas": Die Kaffeebohnen werden leicht in Margarine geröstet, bevor sie gemahlen und aufgebrüht werden. Dadurch soll das Getränk einen milderen, leicht karamellisierten Kaffeegeschmack annehmen. Der Ipoh White Coffee wird in der Regel mit Kondensmilch serviert und sollte eine leichte Schaumkrone haben.

PS: Die Wiener Melange landet in diesem Ranking übrigens auf Platz 28. (red, 27.3.2024)