Speisen mit orientalischem und marokkanischem Touch finden sich im Kochbuch "Tomate, Olivenöl, Feta & Zitrone". Wie der Name schon sagt, kommen diese Zutaten in den Rezepten der französischen Köchin und Foodbloggerin Lou Elsener alias Loulou Kitchen häufig vor. 80 Rezepte findet man in dem Buch. Für die Essbar haben wir ein zur Karwoche passendes Rezept ausgewählt. Ein wenig so, als würde man Gründonnerstag und Karfreitag kombinieren. Die Pasta kann man aber das ganze Jahr über zubereiten, eh klar.

Frisch für den Frühling: Pasta mit Spinat und Fisch. Foto: Pierre Javelle/Knesebeck Verlag

Zutaten

Für 4–6 Personen

Zubereitung

Die Tagliatelle in einem Topf mit Salzwasser kochen, abgießen und etwas Kochwasser auffangen.

Das Kochwasser in einer Schüssel mit dem Ricotta und etwas Olivenöl zu einer Sauce verrühren.

Den Spinat waschen, trocken schütteln und mit der Sauce vermischen. Dann unter die Nudeln heben.

Die Tagliatelle-Saucen-Mischung auf Tellern verteilen, mit Lachsstreifen und etwas Burrata garnieren. Mit etwas Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und servieren.

"Tomate, Olivenöl, Feta & Zitrone" von Loulou Kitchen. € 25,70 / 176 Seiten. Knesebeck-Verlag. Foto: Pierre Javelle/Knesebeck Verlag

(rec, 29.3.2024)