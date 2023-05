Wer so wie ich einen Garten mit fleißigen Himbeerstauden hat, muss irgendwann überlegen, wohin mit dem Überfluss an Früchten. Einfrieren ist eine Möglichkeit. Ich lege sie dafür auf einen flachen Teller und friere sie so ein, dass die Früchte einzeln tiefgekühlt sind. Abgefüllt in eine Plastikdose, sind sie so außerhalb der Saison jederzeit einsatzbereit. Wer keine eigenen Himbeeren ernten kann, für den gibt sehr gute Tiefkühlware zu kaufen.

Foto: Helga Gartner

Dann gilt es geeignete Rezepte für den fruchtigen Schatz zu finden. Und da bin ich beim Stöbern in der Kochbuchsammlung auf ein Rezept von Martin Walker gestoßen. Der im Périgord lebende englische Autor ist bekannt für Krimis, in denen sein "Chef de Police" Bruno Courrèges nicht nur knifflige Kriminalfälle löst, sondern auch zur Entspannung mit marktfrischen Zutaten kocht.

Dass zumindest der kulinarische Teil autobiografische Züge trägt, ist spätestens seit dem Erscheinen des ersten Kochbuchs "Brunos Kochbuch – Rezepte und Geschichten aus dem Périgord" klar. Auch Martin Walker ist ein begeisterter Koch. Seine Rezepte sind meist schlicht und auch recht leicht nachzukochen – die Kombination der Zutaten macht's aus. Selbstverständlich werden diese genau dann verkocht, wenn sie frisch geerntet wurden – oder eben dann konserviert.

Die Torte sollte auf jeden Fall einige Stunden vor dem Servieren zusammengesetzt werden. Die Meringue-Böden können auch schon ein, zwei Tage im Voraus gebacken werden. Selbstverständlich können auch frische Himbeeren verwendet werden. Auch bei der Wahl der Nüsse kann flexibel reagiert werden. Martin Walker verwendet zum Beispiel Haselnüsse.

Als Backformen sind die verstellbaren aus Edelstahl die beste Wahl. Wer nicht zwei davon vorrätig hat, kann auch aus Karton einen Rahmen basteln, es geht ja nur darum, die leichte Masse in Form zu halten. In jedem Fall die Form mit Backpapier auskleiden, so lassen sich die Böden gut lösen.

Eine Torte mit 20 Zentimetern Durchmesser reicht für sechs Personen. Es ist allerdings gut möglich, dass jemand ein zweites Stück möchte.

Zutaten:

4 Eiklar

210 g Feinkristallzucker

½ EL Apfelessig

1 Schuss Cointreau

125 g Hasel- oder Walnüsse

200 ml Schlagobers

250 g Himbeeren, frisch oder tiefgekühlt

frisch oder tiefgekühlt 2 Formen mit 20 cm Durchmesser

2023-EssBar-NussHimbeerTorte-RezeptPDF.pdf Größe: 0,30 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken: