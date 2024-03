Fans von First-Person-Shootern können demnächst mit Tastatur und Maus spielen, auch wenn sie selbst keine leistungsfähige Hardware besitzen. AFP/INA FASSBENDER

Es hat ein wenig gedauert, doch nun dürfte es bald so weit sein: Laut einem Bericht des Fachmediums "Engadget" haben erste Tester Zugang zu einer Funktion bekommen, bei der sie die Cloud-Spiele von Microsofts Game Pass nicht nur mit einem Controller, sondern auch mit Tastatur und Maus steuern können. Dies ist über den Browser (Edge und Chrome) und über die Xbox-App auf dem PC möglich. Das Feature dürfte wohl auch bald in der breiten Masse ausgerollt werden.

Maus-Tastatur-Steuerung im Game Pass aktivieren

Um die Funktion auszuprobieren, braucht man zunächst ein kostenpflichtiges Cloud-Abo des Game Pass – die Ausnahme bildet das beliebte Spiel "Fortnite", das auch via Cloud kostenlos gespielt werden kann. Weiters müssen sich Interessierte für das PC-Gaming-Preview-Programm anmelden. Wer das Steuern mit Tastatur und Maus im Browser testen möchte, muss zudem die Preview-Features dort aktivieren. Dies geschieht, indem auf www.xbox.com/play in den Einstellungen die entsprechende Option ausgewählt wird.

Manche Spiele zeigen daraufhin beim ersten Start noch Elemente einer Controller-Steuerung und fordern den Spieler zum Beispiel auf, die "A"-Taste zu drücken. Dies sollte sich aber ändern, sobald der Mauszeiger bewegt oder eine Taste auf dem Keyboard gedrückt wird, heißt es in dem Medienbericht. Im Browser funktioniert die Funktion außerdem nur, wenn das Spiel im Vollbildmodus läuft. Zum Beenden der Steuerung via Tastatur und Maus wird die F9-Taste gedrückt oder die Esc-Taste gehalten, um den Vollbildmodus zu beenden.

Die ersten unterstützten Spiele

"Fortnite" gehört zu den ersten Spielen, die die Unterstützung von Maus und Tastatur über die Cloud erhalten, allerdings vorerst nur im Browser. Die anderen Titel sind "Ark: Survival Evolved", "Sea of Thieves", "Grounded", "Halo Infinite", "Atomic Heart", "Sniper Elite 5", "Deep Rock Galactic", "High on Life", "Zombie Army 4: Dead War", "Gears Tactics", "Pentiment", "Doom 64" und "Age of Empires 2".

Diese Neuerung ist eine gute Nachricht für jene Menschen, die zum Beispiel First-Person-Shooter mit Maus und Tastatur spielen möchten, deren PC aber nicht schnell genug dafür ist: Sie müssen die Spiele dann nicht lokal installieren, sondern streamen sie mit einer ausreichend schnellen Internetverbindung von potenter Hardware und können nun eben auch mit PC-üblichen Eingabemethoden anstatt mit einem Spielekonsolen-Controller zocken.

Und auch die Steuerung von Aufbau- und Strategiespielen ist mit Tastatur und Maus schlichtweg angenehmer als mit dem Controller. In Österreich kostet der Cloud-fähige Game Pass Ultimate 14,99 Euro pro Monat. (stm, 28.3.2024)