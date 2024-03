Am späten Mittwochabend (Ortszeit) hatte die Polizei des US-Bundesstaates Maryland die traurige Aufgabe, die Bergung zweier Leichen aus den Tiefen des Patapsco River zu vermelden. Nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke im Hafengebiet der Metropole Baltimore habe man einen 26 und einen 35 Jahre alten Mann aus einem Pick-up in sieben Meter Tiefe gezogen. Bei den Toten soll es sich laut einem Bericht der "Washington Post" um zwei der bis zu sechs vermissten Bauarbeiter handeln, die die Brücke nicht rechtzeitig verlassen konnten.

Die Francis-Scott-Key-Brücke war am Dienstag gegen 1.30 Uhr Ortszeit (6.30 MEZ) binnen Sekunden eingestürzt, als das Frachtschiff Dali manövrierunfähig einen ihrer Pfeiler rammte. Zwar konnte kurz vor dem Unfall die Brücke gesperrt werden, doch acht Bauarbeiter verblieben auf dem Bauwerk und stürzten in den Fluss darunter; zwei wurden lebend geborgen, vier gelten weiter als vermisst. Der US-Sender CBS hat folgenden Zeitablauf rekonstruieren können (alle Zeitangaben in US-Ostküstenzeit Baltimore):

Ein Ermittler des National Transportation and Safety Board (NTSB) untersucht die Schäden an der Francis Scott Key Bridge in Baltimore. AP/Peter Knudson

0.45 Uhr – Die Dali, ein unter der Flagge von Singapur fahrender Frachter, verlässt das Dock in Baltimore und fährt laut US-Medienberichten (u. a. "New York Times") in die Mündung des Patapsco River. Die Schleppkähne, die zur besseren Manövrierbarkeit der großen Schiffe im Hafen von Baltimore routinemäßig eingesetzt werden, überlassen die Dali bald sich selbst, nach kurzer Zeit dürfte die Besatzung aber bemerken, Probleme mit der Kontrolle über die Steuerung des Schiffes zu haben.

0.56 Uhr – Die Route der Dali beschreibt einen großen Bogen, sie bewegt sich auf die Francis Scott Key Bridge zu, um sie zu unterqueren.

1.25 Uhr – Das Schiff erreicht seine Höchstgeschwindigkeit auf dieser kurzen Fahrt, verliert aber eine Minute später offenbar Stromversorgung und Antrieb. Die Besatzung an Bord setzt einen Notruf ab, dass eine Kollision mit der Brücke drohe bzw. möglich sei.

1.27–1.28 Uhr: Nach Angaben von Baltimore County Executive John Olszewski liegt zwischen dem Notruf der Dali an die Hafenbehörde und dem Einsturz der Brücke ein Zeitraum von knapp zwei Minuten. Zuvor hatte die Besatzung laut Medienberichten versucht, den Anker zu setzen, um so die Fahrt abzubremsen – es blieb aber vorerst unklar, wie weit sie in diesem Bemühen kam. James Mercante, Vorsitzender des New Yorker Lotsenausschusses, erklärte später dem Sender CBS News, dass ein Schiff solcher Größe nach einem solchen Manöver erst nach mehreren Hundert Metern – wenn überhaupt – zum Stillstand kommen würde: "Das ist ein Ungetüm."

Zwei Leichen nach Brückeneinsturz in Baltimore geborgen.

AFP

1.27 Uhr – Aus Aufzeichnungen des Polizeinotfunks geht hervor, dass die Polizei von Baltimore den Verkehr über die Brücke sperren will. Zwei Rettungskräfte berichten, dass sie den Verkehr auf der Nord- und Südseite der Brücke bereits angehalten hätten.

1.28 Uhr – Aus den Notrufaufzeichnungen geht laut CBS hervor, dass man sich Sorgen um einen auf der Brücke arbeitenden Bautrupp macht. "Ich bin mir nicht sicher, ob dort oben ein Team arbeitet. Vielleicht sollten Sie den Vorarbeiter benachrichtigen, um zu sehen, ob wir sie vorübergehend von der Brücke holen können", sagt jemand im Funkverkehr. Unmittelbar danach melden die Einsatzkräfte der Maryland Transportation Authority Police, dass der gesamte Straßenverkehr von der Brücke ferngehalten wird.

1.29 Uhr – Die Geschwindigkeit der Dali lässt etwas nach, doch unmittelbar danach rammt sie mit dem Bug einen Brückenpfeiler. Die Brücke stürzt über eine Länge von hunderten Metern innerhalb von Sekunden ein. (red, 28.3.2024)