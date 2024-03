Liebe Leserin, lieber Leser,

für Tesla-Chef Elon Musk wird es zunehmend ungemütlich. So befürchtet man in den USA, dass der Multimilliardär der chinesischen Regierung einige Gefallen schuldet, nachdem Peking dem Unternehmen einige Vorteile geschafft hatte. Die Ukraine hat indes Berichten zufolge einen selten Panzre des Typs Ladoga zerstört, der auch unter dem Namen "Doomsday"-Panzer bekannt ist. Und Xiaomi ist nun offiziell in den Markt der E-Autos eingestiegen: das erste Modell wurde heute präsentiert. Die größte Nachricht des Tages ist aber wohl das Urteil gegen Sam Bankman-Fried: der ehemalige Krypto-Unternehmer ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt

Elon Musk soll unter dem Einfluss von Peking stehen

iPhone-User werden mit Reset-Password-Phishing bombardiert

Xiaomi bringt erstes eigenes E-Auto auf den Markt

Ukraine zerstört angeblich extrem seltenen russischen "Doomsday"-Panzer

Twitch verbietet Streams auf Hinterteile

Aufgedecktes prorussisches Netzwerk sorgt in Deutschland für Unruhe

Antrag auf Arbeitslosengeld soll bald überwiegend digital erfolgen

Russland nennt Telegram ein Werkzeug für Terroristen

Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Start-up Anthropic

Xbox Cloud Gaming bekommt endlich Unterstützung für Keyboard und Maus