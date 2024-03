Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton will den Boeing-Zulieferer Spirit Aero Systems aufgrund immer wieder auftretender Probleme mit Teilen für den Flugzeughersteller untersuchen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN

Austin – Die Probleme bei Boeings Rumpfzulieferer Spirit Aero Systems haben ein juristisches Nachspiel. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton hat eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet. Als Grund dafür wurde von seinem Büro angegeben, dass es immer wieder zu Problemen mit Teilen für den Flugzeughersteller Boeing gekommen sei.

Der US-Flugzeugbauer Boeing steht nach einer Serie von Sicherheitsmängeln in der Flugzeugproduktion vor einem Chefwechsel. Dave Calhoun verlässt das Unternehmen bis Jahresende, wie Boeing am Montag mitteilte. Der 66-Jährige stand zuletzt massiv in der Kritik für den Umgang des Unternehmens mit dem Vorfall am 5. Jänner, als bei einer fast neuen 737 Max 9 im Flug ein Rumpfteil herausgebrochen war. (APA, red, 29.3.2024)