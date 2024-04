Wie vielen anderen Garten-Influencern geht es auch dem "Gartencoach" darum, der Community Tipps zu geben. Gartencoach

Die Wohnung ist luxuriös eingerichtet, vorzugsweise in der Farbe Beige, die Dame im Video ist eher körperbetont gekleidet, perfekt geschminkt und frisch frisiert. Die Mittzwanzigerin erzählt von ihrem Leben als Influencerin in Dubai und dass sie gleich zum Strand geht. Aber vorher werden noch die üblichen Schönheitstinkturen und Anti-Aging-Cremes verkauft.

Schnitt, vorbei ist sie, die weichgezeichnete Welt der vermeintlich Reichen und Schönen. Ein Mann im Blaumann steht vor einem Plastikkübel, in dem er mit einer Spaltaxt Kohle zu Sand zerdrückt. Er hustet, und der Rücken tut ihm weh. Kein Wunder, der Herr ist auch schon etwas älter. Dennoch ist er Garten-Influencer, nur statt glitzernder Kulissen und Yachthäfen gibt es hier Dreck, Erde, Ungeziefer. Kaum zu glauben, aber die Herren um die 40 mit Bierbauch und beginnender Glatze haben denselben Job wie die Tiktok-Sternchen. Ein Streifzug durch die Welt der Garten-Videos und -Blogs.

Jedem Segment seine Parodie

Nicht dass es nicht auch hier die klischeehaften Videos gäbe. Tatsächlich sind die so, wie man es erwartet: Irgendwelche Blumentöpfe in Greige (eine Mischung aus Grau und Beige) werden verziert oder frecher Clickbait betrieben. Motto: "Jeder macht diesen Palettentrick nach." Der Inhalt des Videos: wie man Blumentöpfe in eine Palette stellt. Beeindruckend.

Einer, der sich gerne über diese Form der Garten-Influencer lustig macht, ist Mike VanDuzee. Der ist auch schon ein älteres Semester und mit seiner Latzhose und dem weißen Rauschebart so ziemlich das Gegenteil eines klassischen Internetsternchens. Er ist der Mann in dem eingangs erwähnten Video, in dem er versucht, Kohle zu zerkleinern. Die Atemschutzmaske sitzt nicht richtig, der Rücken tut weh, die Arbeit ist schwer.

Influencer VS Real Life, Garden Edition

Keep on Growin' with Mike VanDuzee

Gartencoach mit Schlapphut

Doch es gibt auch Influencer, die sich nicht den Klamauk, sondern die Wissensvermittlung auf die Fahne geschrieben haben. Ein bisschen Inszenierung darf es aber doch geben. Wie zum Beispiel beim Gartencoach, der für seine 176.000 Youtube-Abonnenten schon 223 Videos hochgeladen hat, zwei pro Woche.

Der Schlapphut ist Teil des Logos und Pflichtprogramm in den Videos, gerne blickt er auch in die Kamera und adressiert die Community mit einem unverfälschten Lächeln und einem freudig gerufenen "Hallo, ihr Gärtner da draußen". Oder posiert, wie im nachfolgenden Trailer, mit Grünzeug und einem Huhn auf dem Arm.

Das ist der Gartencoach! 🌱 - Kanaltrailer

Der Gartencoach

So natürlich die Umsetzung auch – im Gegensatz zu vielen Hochglanz-Influencern – wirkt, so wird die Produktion von einer professionellen Multimedia-Agentur, der Cuemedia in Pulheim nahe Köln, umgesetzt. Die Website des Gartencoachs beinhaltet neben einer Mediathek mit den besagten Videos auch einen Blog mit weiteren Tipps – und eben einen Webshop, in dem Hochbeete und Samen ebenso wie ein vom Gartencoach verfasstes Buch erstanden werden können. Anlässlich der Veröffentlichung des gedruckten Werks war er "richtig auf Wolke sieben", wie er in einem weiteren Video schwärmt.

Alte Hasen: Klaus' und Danis Garten

Während die Geschichte des Gartencoach-Channels während der Corona-Pandemie im Mai 2020 begann, betreiben "Dani und Klaus" ihren 1.200 Quadratmeter großen Nutztiergarten seit 2009, den Youtube-Kanal gibt es seit 2012. In dieser Zeit haben sie knapp 300 Videos produziert und fast 28.000 Follower gesammelt. Teil des Teams sind nicht nur die beiden Menschen, sondern auch deren Hunde, die in den Videos gelegentlich vorkommen.

Eine professionelle Produktionsfirma ist hier offensichtlich nicht an Bord, mit Gegenschnitten ist man eher sparsam, das Storytelling dementsprechend beizeiten etwas langatmig – dafür aber umso authentischer. Wie zum Beispiel in diesem Video, in dem Influencer Klaus bei winterlichen Temperaturen in einen Pool steigt, um durchnässte Strohballen ins Trockene zu hieven. Freilich beobachtet von Hündin Kira. Dass er aus Norddeutschland kommt, ist dabei ebenfalls nicht zu überhören.

Pilze im Garten selbst anbauen, Braunkappen, Kräuterseitlinge, Limonenpilze und Austernpilze

Klaus ́ und Danis Garten - draußen Leben erleben

Wurzelwerk: Die Autarkie-Expertin

Wie ein roter Faden zieht sich dabei eine Botschaft durch die Welt der deutschsprachigen Garten-Influencer: Wer einen eigenen Garten oder zumindest einen ausreichend großen Balkon hat, kann sich ein gewisses Maß an Autarkie erarbeiten, indem dort Obst und Gemüse angebaut oder Pilze gezüchtet werden. Äußerst konsequent wird das von Marie Diederich betrieben, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten einen alten Bauernhof übernommen hat und sich als "begeisterte Selbstversorgerin" bezeichnet.

HOF TOUR: Das ist unser neues Zuhause!

Marie Diederich

Auf ihrer Website wurzelwerk.net schreibt sie darüber, wie die Selbstversorgung durch den Anbau von Obst und Gemüse sowie das Halten eigener Hühner gelingt. Dabei wird nicht nur die Herstellung der eigenen Lebensmittel, sondern auch das Haltbarmachen der Ernte thematisiert.

Damit möchte sie "Anregungen, Inspiration und nicht zuletzt einen gewaltigen Motivationsschub" geben, schreibt sie. Ihr "Gartenfieber" habe sich nach und nach von einem Hobby zu einem Vollzeitjob entwickelt, hinter ihr steht mittlerweile ein 16-köpfiges Team, von studierten Expertinnen der ökologischen Landwirtschaft über einen E-Commerce-Experten bis zu vier Hunden.

Neben Youtube werden auch gängige Social Networks von Tiktok bis Pinterest bedient. Wie der Gartencoach betreibt auch sie einen Onlineshop, in dem Pflanzen und Saatgut ebenso verkauft werden wie diverses Zubehör. Ihr Buch "Selbstversorgung" hat es auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste geschafft. Außerdem bietet sie Onlinekurse an, die sich nicht nur an Garten-, sondern auch an Balkonbesitzer richten.

Die Roboter-Nerds

"Die geilste Randschnittrunde der Welt", verspricht hingegen der Herr in einem anderen Video. Bernd Ellersdorfer entspricht auch nicht zwingend dem Bild eines klassischen Influencers: Auch er ist ein Herr mittleren Alters, statt Dubai treibt sich der Youtuber in der Weststeiermark herum. Ellersdorfer ist so etwas wie der Rasenmähroboter-Nerd auf Youtube, und mit Randschnittrunde meint er die Bewertung unterschiedlicher Mähroboter beim Absäbeln von zu hohem Bewuchs an der Rasenkante. Wer etwas über Rasenmähroboter wissen möchte, ist hier richtig, denn Ellersdorfer nimmt es bei den Rasenmähroboter-Tests genau. Sehr genau. 17 Kennzahlen werden erhoben, von der Steigleistung bis zur Schnittpräzision. Da müssen die Roboter auch schon einmal durch einen Hindernisparcours und ihre Absturzsicherheit beweisen.

Schütze die Igel: Wie Du sicherstellst, dass Dein Rasenroboter keine Igel verletzt | Roboschaf

ROBOSCHAF

Hinter dem Youtube-Kanal mit 12.000 Abonnentinnen und Abonnenten steckt ein ganzes Franchise-Unternehmen für den Verkauf und die Installation von Mährobotern. Trotz aller geschäftlicher Interessen: Wer schon immer einmal eine halbe Stunde lang jemandem mit Begeisterung über mikrobenbeständige Mäntel für Mähroboterkabel oder den Spritwasserschutzvergleich der einzelnen Modelle zuschauen wollte, der ist bei Roboschaf richtig.

Das Oachkatzl-Paradies

Eine ehrenvolle Erwähnung haben sich zum Schluss zwei weitere Youtube-Kanäle verdient, die sich zwar nicht primär mit dem Grün rund ums Eigenheim auseinandersetzen, aber bemerkenswerte Gartenvideos veröffentlicht haben. Da wäre zum Beispiel der australische Youtuber Alex Apollonov. Der hat auf seinem Kanal dokumentiert, wie man einen Mähroboter selbst baut, sogar mit Virtual-Reality-Steuerung. Außerdem hat Apollonov ausprobiert, ob man die lästige Graberei für Pflanzensetzlinge nicht ersetzen kann, indem man die Pflanzen mit einem Raketenantrieb in den Boden schießt. Und dann wäre da noch Mark Rober. Der Ex-Nasa-Ingenieur hat sich mit seiner Youtube-Karriere selbstständig gemacht, Teil seines Erfolges war sein Garten. Den hat Rober nämlich in ein Kletterparadies für Eichhörnchen verwandelt, nachdem er erfolglos versucht hat, das Futter im Vogelhäuschen vor den Nagern abzuschirmen.

Backyard Squirrel Maze 1.0- Ninja Warrior Course

Mark Rober

Eher nichts zum Nachmachen, aber zum Anschauen an Regentagen, wenn die Gartenarbeit ruht. (Stefan Mey, Peter Zellinger, 3.4.2024)