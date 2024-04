Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria Wien und Rapid Wien.

111. Folge von NoGo, darauf stoßen wir an – und auch auf den Cup-Final-Einzug der Austria-Frauen. Ansonsten gabs auf violetter Seite wenig zu feiern. Young Violets spielten nur 0:0 gegen den Tabellenletzten Mauerwerk. Auch die Wimmer-Elf beendete das Spiel gegen Blau-Weiß Linz torlos und zum achten Mal in dieser Saison mit einem Mann weniger. Rapid hingegen durfte doppelt jubeln. Zunächst setzte sich Rapid II auswärts mit 2:0 durch, dann zog das Klauß-Team mit einem 3:0 in Hartberg nach. Grüll glänzte mit einem Triplepack. Zudem schließen wir das März-Tippspiel ab und starten den April, der in der Tat furios beginnt. Darüber hinaus küren wir am Ende einen besonderen "Experten". Viel Spaß beim Hören!

(Stefan Novotny, Markus Friebis, 26.3.2024)