"Ich wollte eine eigene Sendung, einen Wikipedia-Eintrag und eine Titelseite auf einer der bekannten Tageszeitungen", ließ Philipp Jelinek seine Fans wissen, als der beliebte Vorturner des ORF 2022 ein Buch herausbrachte. All das hat der 1968 in Wien-Floridsdorf geborene und aufgewachsene Triathlet erreicht.

Philipp Jelinek im "Fit mit Philipp"-Studio. Heribert Corn

Seit durch Chats auch sein Verhältnis zum ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache bekannt wurde, dürfte ihm die öffentliche Aufmerksamkeit, die er sonst stets energisch suchte, aber weniger angenehm sein. Die Chats legen nämlich nahe, dass die Karriere nach einem doch recht bewegten Berufsleben, in dem Jelinek unter anderem Babybadewannen produzierte und in einer Bar arbeitete, mithilfe von Strache oder "Heinzi", wie er ihn in Chats 2019 nannte, mit über 50 plötzlich steil nach oben ging.

Vehemenz und Motivation

Obwohl er sich selbst offenbar als Fitnesscoach des damaligen Vizekanzlers und Sportministers sah, will Strache das heute so nicht bestätigen. Die Vehemenz und Motivation, mit der Jelinek bei Strache urgierte, für ihn im ORF "die Weichen zu stellen", dürfte auch beim im Lockdown zu Hause mitturnenden Publikum gut angekommen sein. Hunderttausende lockte der Coach von der Couch. Doch Jelinek hatte weitere Ziele. "Du wirst bald moderieren, wie ich höre. Gut so :-)", stellte ihm der damalige Sportminister Strache im Februar 2018 in Aussicht.

Ab 2018 war "Fit mit Philipp" ein fixer Bestandteil der Sendung "Guten Morgen Österreich", Anfang 2021 bekam Jelinek dann seine eigene 20-minütige Sendung. 2021 gab es auch eine Romy dafür. Im Herbst des Vorjahres heiratete Jelinek seine langjährige Freundin.

Nun ist aber mit dem täglichen Vorturnen erst einmal Pause, denn der ORF prüft die Vorwürfe gegen Jelinek, und der macht eine Woche Pause. Dafür laufen seit Dienstag Wiederholungen alter Einheiten. Auch ein Auftritt bei "Stöckl live" wurde vorerst abgesagt.

Mit Krisen umzugehen ist für Jelinek nicht neu: Nach dem eingangs erwähnten Buch mit einfachen Übungen für den Körper folgte im Vorjahr ein Buch mit dem Titel "Mental fit mit Philipp", in dem es um seinen Umgang mit Panikattacken und Depressionen geht.

Mentale Tipps gab es aber schon im ersten Buch: "Denke groß. Vergiss, was andere sagen. Glaub an dich, auch wenn sie dich belächeln. Irgendwann wirst du lachen." (Colette M. Schmidt, 2.4.2024)