Zentrale Cocktailbar

Wiens Innenstadt ist um eine Bar reicher: In der Naglergasse 5 hat die Bar Cinco eröffnet. Bei den Drinks federführend ist Nick Diehl-Thiele. Als American-Latin Bar will man sich von anderen Cocktailbars abheben. Zen­tral für die Signature-Drinks ist das Konzept der Fünf-Elemente-Lehre. Das heißt, in den Getränken findet man Aromen von Wasser, Feuer, Erde, Metall und Holz wieder – mit südamerikanischem Touch.

cinco-bar.at

Restaurant-Ranking

Für das Jahr 2024 hat das Branchenmagazin "A la Carte" gleich zwei Restaurant-Rankings veröffentlicht. Unter den besten fünf Lokalen des Landes gab es keine Überraschung: Das Steirereck dominiert das Feld, dahinter folgen Konstantin Filippou, Döllerer's Restaurant, das Landhaus Bacher und das Bootshaus. Neu im Ranking finden sich zum Beispiel die Saziani-Stubn in Straden, das Doubek in Wien und das Gasthaus zur Palme in Neuhofen a. d. Ybbs. Für ein zweites Ranking hat man Gastronominnen und Gastronomen nach ihrer Meinung zum besten Restaurant Österreichs befragt. Herausgekommen ist das Steirereck auf Platz eins, mit Amador, Landhaus Bacher, Mraz & Sohn und dem Ikarus auf den weiteren Rängen.

alacarte.at

Praterstraßenclubpizzabar

Die Lokalität in der Praterstraße 18 ist ein bisschen eine Wunderkiste: Man ist Bar am Abend und Club in der Nacht, vergangenes Jahr gab es ein Pizza-Pop-up der XO-Burger-Macher, jetzt will man wieder mit einem neuen Konzept punkten. Als Cocktail-Bar startet man in den Frühling. Im Zentrum stehen High-Ball-Drinks, die geschmacklich an Italien angelehnt sind. Klassiker wie Espresso Martini gibt es aber eh auch noch. Ab Mai soll es in der Praterstraße 18 wieder Pizza geben.

praterstrasse.wien/en/

Lokal für ein Jahr

Am Leopold-Kunschak-Platz im 17. Bezirk in Wien eröffnet am 13. April das AlsCafé. Das Café gab es im Vorjahr bereits einmal: Es hatte nur einen Tag geöffnet. Das Projekt sollte verdeutlichen, dass das Grätzel und die Anrainerinnen und Anrainer dringend ein Lokal brauchen. Nun startet man erneut, aber länger. Bis Ende des Jahres soll das Nachbarschaftscafé offen haben und Platz bieten für Workshops, als Lerncafé oder für Lesungen.

instagram.com/als_cafe_wien/

Das Café für einen Tag hat nun länger geöffnet. Heribert Corn

Grüner Frühling

Die Steirer und Steirerinnen übernehmen die Hauptstadt: Zum bereits 25. Mal findet auf dem Wiener Rathausplatz der Steiermarkfrühling statt. Angeboten werden Festes und Flüssiges, von Wein und Schilcher über Eierspeis bis Würstel und Kernöl. Zahlreiche Produzenten tischen regionale Schmankerln auf. Von Donnerstag bis Sonntag darf gebellt werden.

steiermark.com/steiermark-fruehling

Auch die eine oder andere Flasche Wein werden sich die Gäste auf dem Rathausplatz schmecken lassen. APA/dpa/Patrick Pleul

Trend in the City

Über den Hype um gefüllte Croissants hat der STANDARD bereits berichtet. Jetzt eröffnete ein eigenes Lokal, das sich ganz den dekadenten Süßspeisen widmet. In der Operngasse 23 sperrte am Donnerstag das New York Rolls auf. Angeboten werden Croissant-Räder, die unterschiedlich gefüllt sind. Pistazie, der Trendgeschmack des Jahres, ist klarerweise auch dabei.

instagram.com/newyorkrolls.at

(Kevin Recher, 5.4.2024)