Mittlerweile gibt es spezielle Apps wie Tourlina, mit denen sich alleinreisende Frauen untereinander austauschen und Erfahrungen teilen können. Getty Images

Alleine zu reisen ist angesagt. Vor allem Frauen dürften sich immer mehr dafür erwärmen. So ergaben Untersuchungen von Airbnb, dass im vergangenen Jahr die Zahl der alleinreisenden Frauen im Vereinigten Königreich um 55 Prozent gestiegen ist, sei es für einen Kurzurlaub oder eine Fernreise. Doch in welchen Reiseländern ist es sicher – und auch cool?

Portugal

Der Torre de Belém in Lissabon APA/AFP/CARLOS COSTA

Portugal hat sich dank der wachsenden Zahl digitaler Nomaden, die dorthin ziehen, einen Namen als perfektes Reiseziel für Alleinreisende gemacht. Befindet zumindest "Time Out". Neben barocken Schlössern und Palästen, Wanderwegen und weitläufigen Stränden gibt es hier auch trendige Backpacker-Treffpunkte, immer mehr Co-Working-Spots und Cafés, in denen man Pastel de Nata naschen kann. Das Douro-Tal beherbergt sanfte Weinberge, Lissabons gepflasterte Straßen sind voller Geschichte, und an der südlichen Algarve kann man mit etwas Glück Wale beobachten und Wassersport treiben. Außerdem ist die Region mit dem Auto, dem Zug und dem Bus leicht zu erreichen.

Tschechische Republik

Prag APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Gutes Essen, billiges Bier sind keine schlechten Argumente für Tschechien. In Prag können Besucherinnen durch die engen Gassen schlendern und die Karlsbrücke, die Prager Burg und den Altstädter Ring besichtigen. Für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, allein zu reisen, sind die Stadtführungen zu Fuß und mit dem Fahrrad eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Die Kriminalitätsrate ist niedrig, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar und es gibt jede Menge Tagesausflüge, zum Beispiel nach Český Krumlov.

Sri Lanka

Eine Besucherin im Dambulla-Höhlentempel im Norden Sri Lankas AFP/ISHARA S. KODIKARA

Sri Lanka sei perfekt für Einsteigerinnen, heißt es beim britischen "Time Out"-Magazin. Die Insel ist bei Rucksacktouristen sehr beliebt und bietet eine gute Mischung aus Natur, Kultur, Abenteuer und Entspannung. Die Strände von Arugam Bay, Mirissa und Hikkaduwa versprechen Strandhotels, Surfen und lokales Essen, wenn man sich eine Auszeit gönnen möchte. Authentisch erleben lässt sich Sri Lanka mit dem Zug, etwa auf der Strecke von Colombo nach Badulla.

Japan

Sensoji Tempel in Tokio EPA/FRANCK ROBICHON

Japan ist eines der sichersten Reiseziele der Welt, nicht nur für Alleinreisende, sondern für jeden, der es besucht, dank seiner respektvollen Kultur, Etikette und Traditionen. Städte wie Tokio können überwältigend wirken, aber in Japan gibt es alles, von Zugabteilen nur für Frauen bis hin zu Hotels für Frauen. Mit einfachen und effizienten Verkehrsmitteln wie den Hochgeschwindigkeitszügen können Frauen auf einer Reise von vulkanischen heißen Quellen und schneebedeckten Bergen zu weißen Sandstränden und Reisterrassen gelangen. Und das Beste ist, dass es in Japan völlig normal ist, allein zu essen, heißt es bei "Time Out".

Guatemala

Vulkan Fuego in Guatemala APA/AFP/CARLOS ALONZO

Guatemala ist bei weiblichen Alleinreisenden so beliebt wie nie zuvor, liest man bei "Time Out". Denn überall gibt es neue Herbergen und Touren, eine hervorragende Infrastruktur und erschwingliches Essen und Sehenswürdigkeiten. Es sei ein Kinderspiel, neue Freunde zu treffen, denn die meisten Leute folgen demselben Weg und besuchen den Atitlán-See, die antiken Pyramiden von Tikal und die glitzernden blauen Wasserfälle von Semuc Champey. Die farbenfrohen Straßen von Antigua sind auch der perfekte Ausgangspunkt für die Wanderung auf den Acatenango, um den Ausbruch des Vulkans Fuego bei Sonnenaufgang zu beobachten.

Vietnam

Ha Long-Bucht in Vietnam AFP/NHAC NGUYEN

Wenn es um die sichersten Reiseziele für Rucksacktouristinnen in Südostasien geht, wetteifern Thailand und Vietnam um den ersten Platz. Was für Vietnam spricht: Das Land verfügt über eine ausgetretene Touristenroute, die sich von der Hauptstadt Hanoi im Norden bis nach Ho Chi Minh-Stadt im Süden erstreckt, und bietet Berge, Strände, Inseln und alte Städte wie Hoi An und Hue sowie einige der besten Küchen der Region.

Australien

Opernhaus von Sydney AFP/SAEED KHAN

Australien ist dank der malerischen Touristenroute entlang der Ostküste und der einfachen Visabestimmungen ein Anziehungspunkt für Individualreisende, die eine sichere und unkomplizierte Planung wünschen, vor allem, wenn sie zum ersten Mal nach "down under" reisen. Sydneys lebhafte Strände, die kulinarische Szene und Wahrzeichen wie die Sydney Harbour Bridge und das Opernhaus sind ein guter Einstieg in das Land, während weiter nördlich das Great Barrier Reef zu Schnorchelausflügen und Jeeptouren auf Fraser Island einlädt. All das kommt mit viel Sonnenschein, freundlichen Einwohnerinnen und Einwohnern und einer exotischen Tierwelt daher.

Griechenland

Die Akropolis in Athen AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Das Land ist ein gutes Einsteigerziel für alle alleinreisenden Frauen, die auf der Suche nach Sonne, Sand und einer Dosis Geschichte sind. Die Menschen vor Ort seien in der Regel sehr hilfsbereit und höflich, wie Urlaubspiratin Steffi berichtet: "Sowohl mit dem Mietwagen als auch in öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich nie unangenehme Situationen erlebt, gleiches gilt für Ferienunterkünfte und Hotels. Mein Empfinden ist, dass man auch am Abend problemlos alleine unterwegs sein kann." Zu sehen gibt es in Griechenland jedenfalls genug: von den antiken Stätten in der Hauptstadt Athen bis hin zu den zahlreichen Inseln mit jeder Menge Traumstränden.

Neuseeland

Der Milford Sound in Neuseeland IMAGO/imageBROKER/Norbert Achtel

Egal ob Frau sich für die Nord- oder die Südinsel entscheidet oder beides miteinander kombinieren möchte, Neuseeland ist eines der sichersten Länder für Frauen, die solo unterwegs sind. Sie können das Land auf eigene Faust erkunden oder sich Touren anschließen, um Fjorde, Berge, Gletscher und Strände zu entdecken. Die wilden Landschaften eignen sich für Abenteuer und Roadtrips, die in Auckland, Queenstown oder Christchurch beginnen, wo es viele Herbergen und Hotels gibt. Da es sich um ein Outdoor-Reiseziel handelt, sind Naturliebhaberinnen bestens aufgehoben. (red, 4.4.2024)