Der experimentierfreudige Exzentriker starb 84-jährig in New York

Gaetano Pesce (1939–2024), einer der letzten Design-Dinosaurier. IMAGO/Newscom / El Pais

Nach Alessandro Mendini, Ingo Maurer, Enzo Mari und Luigi Colani ist nun einer der letzten Dinosaurier der Designwelt, Gaetano Pesce, 84-jährig in New York verstorben. Auf seinem Instagram-Account war zu lesen, dass man schweren Herzens das Ableben des visionären Schöpfers bekanntgeben müsse.

Pesce, 1939 in der italienischen Hafenstadt La Spezia geboren, war betreffend seiner Formensprache und Designphilosophie ein wundervoll verspielter und neugieriger Junggebliebener, der gern gegen gängige Diktate und Trends aufbegehrte und auch in Sachen Materialwahl völlig neue Wege ging. Der experimentierfreudige Designer und Architekt begegnete dem rechten Winkel mit Argwohn, seine Entwürfe wirkten mitunter, als wären sie einem Wunderland entsprungen.

Seine Firma Fish Design produzierte Vasen, Spiegel, Schalen und vieles andere. Kultstatus erreichte der Wanderer zwischen Kunst, Design und Architektur unter anderem mit seinem Sessel "La Mama" oder dem Möbel "Up" von 1969, das wie ein sesselgewordener roter Barbapapa daherkommt. In den 1980ern übersiedelte der Exzentriker nach New York, wo er sich Studios am Broadway und der Houston Street im Stadtteil SoHo einrichtete.

Der Sessel "Up" von 1969 wurde zu einem der ikonischsten Entwürfe von Gaetano Pesce. imago/ZUMA Press

Arbeiten von Pesce, der auch an verschiedenen Universitäten zum Beispiel in Straßburg oder New York Architektur lehrte, schafften es in viele große Museen wie das Museum of Modern Art in New York, das Centre Pompidou oder das Victoria and Albert Museum in London, wo sie uns auch erhalten bleiben werden.

Trotz gesundheitlicher Probleme, so hieß es auf seinem Instagram-Account, sei er positiv, verspielt und immer neugierig geblieben. Schön, dass der alte Mann nie erwachsen wurde. (Michael Hausenblas, 5.4.2024)