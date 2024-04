Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria Wien und Rapid Wien.

Entschuldigt, aber diesmal konnten wir uns gar nicht so kurz halten. Denn Rapid war zwei Mal (Cup und Liga) im Einsatz. Im Cup Halbfinale siegten die grün-weißen gegen Leoben und stehen so zum zweiten Mal hintereinander im Finale des ÖFB Cups. Über Erwartungen und Hoffnungen spricht Markus ausführlich. Am Sonntag gegen Salzburg reichte es zu einem 1:1, wobei sich das Unentschieden für Rapid eher wie ein Sieg anfühlt. Durch ein Elfmetertor glich man in letzter Minute aus. Der Elfmeter entstand aus einer VAR-Entscheidung, genauso wie jener Elfmeter, der bei der Austria zum 1:0 geführt hat. Die Austria musste am vergangenen Samstag gegen den Tabellenletzten Lustenau spielen und kam dabei über ein 1:1 nicht hinaus. Im Gegensatz zum vorher genannten Spiel fühlte sich dieses Unentschieden wie eine Niederlage an. Stefan sucht nach Gründen für diese Unform und findet sie auch teilweise. Um die beiden Zweierteams geht es in dieser Folge auch, die Young Violets siegten erstmals 2024. Zudem Kurz-Info zu den SCR-Frauen, das Tippspiel, eine Diskussion rund um Austria Trainer Michael Wimmer, Austria Spieler Manuel Polster und die FAK-Probleme sowie ein abschließender, von Stefan recherchierter Exkurs über Grün-Weiß unterm Hakenkreuz!

(Stefan Novotny, Markus Friebis, 9.4.2024)