Das erste Action-Rollenspiel im "Star Wars"-Universum, das über eine frei erkundbare Welt verfügt, soll am 30. August erscheinen

Ubisoft setzt bei "Outlaws" auf einen weiblichen Helden, obwohl sich eine 1:1-Kopie von Han Solo sicher angeboten hätte. Ubisoft

Am Dienstag hat der französische Videospielehersteller Ubisoft angekündigt, dass das von vielen erwartete "Star Wars Outlaws", das erste Open-World-"Star Wars"-Spiel, am 30. August für Xbox Series X/S, Playstation 5, Amazon Luna und PC erscheinen wird. Im Spiel übernimmt man keinen Jedi-Meister, sondern die Gesetzlose Kay Vess, die viel mehr an Filmcharaktere wie Han Solo angelehnt ist.

Frischer Blick auf "Star Wars"

Im neu veröffentlichten Storytrailer sieht man eine Welt, die von der Herrschaft des Imperiums geprägt ist, in der die Rebellion sich allerdings immer wieder gegen die Unterdrückung zur Wehr setzt. In diesem Konflikt blüht der Schwarzmarkt, und die Stärken eines geschickten Wesens ohne Moral sind sehr gefragt. Kay Vess ist solch ein Wesen und mit ihrem Begleiter Nix immer auf der Suche nach lukrativen Jobs. Nachdem es auch noch ein Unterweltboss auf sie abgesehen hat, gilt es als Spielerin oder Spieler, mit Kay in dieser rauen Welt zu überleben.

Für Action will Ubisoft auf den verschiedensten Planeten und auch im Weltall sorgen. Ubisoft

"Auf der Suche nach echter Freiheit wird das einfallsreiche Duo Kay und Nix durch die Unterwelt und den Outer Rim reisen, Aufträge von Syndikaten annehmen, sich einschüchternden Gegnern stellen, die allgegenwärtige imperiale Herrschaft umgehen und eine fähige Outlaw-Crew rekrutieren, um einen der größten Raubüberfälle zu begehen, die die Galaxie je gesehen hat", erklärt Creative Director Julian Gerighty.

Die Entwickler versprechen einen frischen Blick auf eine bekannte Welt, die zwar ikonische Dinge für Fans bieten wird, aber vor allem mit unerwarteten Überraschungen und Settings punkten will. Das Sammeln von Ressourcen sowie das Zusammenstellen einer Crew sollen möglichst abwechslungsreich gestaltet sein, angefangen von zahlreichen erforschbaren Planeten bis hin zu intensiven Weltraumduellen.

Star Wars Outlaws: Official Story Trailer

Ubisoft

Ambitioniert

Die Pläne des schwedischen Studios Massive Entertainment, eines Tochterunternehmens von Ubisoft, klingen ambitioniert. Mit einem Blick auf vergangene Projekte, darunter "Avatar: Frontiers of Pandora", "Tom Clancy's The Division" und "Far Cry 3", scheint das Projekt allerdings in guten Händen zu sein.

Optisch konnte das Spiel schon in vergangenen Trailern beeindrucken, und auch der neue Storytrailer verspricht Blockbuster-Qualität. Nun bleibt zu hoffen, dass die verschiedenen Aspekte des Spiels, egal ob Story oder Gameplay, den ersten Eindrücken gerecht werden. Das Angebot im Vorjahr war mit Titeln wie "Prince of Persia", "Skulls & Bones" und "Avatar" schwankend, was die Qualität betrifft. (aam, 10.4.2024)