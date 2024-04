Dass mit der Schauspielerin Avantika eine Person of Color im Disney-Film "Tangled" Rapunzel spielen soll, versetzt das Internet in Aufregung

In den vergangenen Tagen machte auf Tiktok eine Meldung die Runde, die viele Userinnen und User der Plattform in Aufregung versetzte. Avantika, eine US-amerikanische Schauspielerin mit indischem Migrationshintergrund, soll für die Rolle der Rapunzel in der Realverfilmung von "Tangled" (dt. "Rapunzel – Neu verföhnt") gecastet worden sein. Ähnlich wie schon bei Halle Bailey als Arielle und Rachel Zegler als Schneewittchen gibt es dazu auch eine Welle an rassistischen Reaktionen. Mit dem Versuch, mehr Inklusion und Diversität in seine Produktionen zu bringen, hatte Disney in den letzten Jahren vermehrt People of Color gecastet – auch teilweise für klassische Rollen. Dies ruft nicht bei allen Fans Disneys freudige Reaktionen hervor.

Aufschrei auf Tiktok

Allerdings dürfte es sich in diesem Fall nur um ein Gerücht handeln, das sich rasend schnell auf Tiktok verbreitete und die Debatte entfachte. Avantika scheint gar nicht für die Rolle der Rapunzel gecastet worden zu sein. Der Ursprung des Gerüchts dürfte das Posting einer Userin sein, die sich die 19-jährige Schauspielerin für die Rolle der Rapunzel gewünscht hatte, also ein sogenanntes Fan-Casting. Das wurde von anderen Usern aufgegriffen und fälschlicherweise auf Tiktok verbreitet.

Avantika bei der Premiere ihres letzten Films, der Verfilmung des Broadway-Musicals "Mean Girls". REUTERS/EDUARDO MUNOZ

"Schneewittchen, Ariel und jetzt noch Rapunzel?", schreibt eine Userin in der Kommentarspalte auf Tiktok. Ein anderer User: "Wenn sie Rapunzel spielen kann, dann kann ich Martin Luther King oder Obama spielen, richtig?"

Das Casting scheint vor allem deswegen so zu verärgern, weil die Disney-Prinzessinnen für viele Teil ihrer Kindheit sind. Eine solche Veränderung und damit einen Eingriff in nostalgische Erinnerungen wollen viele nicht akzeptieren: "Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Die machen einfach meine Kindheit kaputt, und aus welchem Grund?", schreibt eine Userin.

Rapunzel als blondes, deutsches Mädchen?

Andere versuchen einen Kompromiss zu finden und argumentieren damit, dass Avantika eine tolle Darstellerin sei. Sie solle doch eine neue Disney-Prinzessin spielen. Aber eben nicht Rapunzel. Schließlich handle es sich bei Rapunzel um ein deutsches Märchen der Gebrüder Grimm. Die "deutsche Kultur" würde durch eine solche Besetzung verloren gehen, meinen einige Userinnen und User.

"Warum etwas reparieren, das nicht kaputt ist? Castet einfach eine weiße Frau für eine weiße Rolle. Disney braucht mehr Repräsentation in ihren eigenen Rollen, anstatt eine weiße Frau mit jemandem anderen zu ersetzen. Ein fauler Weg zu mehr Repräsentation", schreibt der nächste User. Es finden sich auch zahlreiche Vorschläge für Schauspielerinnen, die besser als Rapunzel geeignet wären. Die Namen der Sängerin Sabrina Carpenter oder der Schauspielerin Amanda Seyfried fallen in zahlreichen Kommentaren. Schließlich sei es bei Rapunzel besonders wichtig, dass sie lange blonde Haare habe.

Die Reaktionen auf Tiktok fallen aber nicht durchwegs negativ aus. Viele freuen sich über das angebliche Casting der Schauspielerin, unterstützen sie in der Rolle und betonen, wie geeignet sie als Rapunzel wäre. Ebenso springen sie ihr gegen die zahlreichen negativen Kommentare zur Seite. Viele von ihnen fühlen sich durch Avantika in der Rolle repräsentiert. Eine Userin schreibt: "Ab dem heutigen Tag ist das meine Rapunzel." Mit welcher Schauspielerin in der Rolle der Rapunzel Disneys "Tangled" tatsächlich verfilmt wird, bleibt dabei weiterhin unklar. (Leonie Razumovsky, 10.4.2024)