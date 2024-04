Besitzer berichten über unterschiedliche Mängel, die beim Cybertruck auftreten können. Im schlimmsten Fall soll das Fahrzeug nach wenigen Minuten gar nicht mehr weiterfahren können.

Was Elon Musk scherzhaft einst als robustes Fahrzeug für den Weltuntergang ankündigte, scheint sich für manche Besitzer selbst zu einer Art Apokalypse zu entwickeln – oder zumindest zu einem "Albtraum", wie sie es selbst bezeichnen. Neben irren Erwartungshaltungen, die der Cybertruck gar nicht erfüllen kann, ist Teslas Neuzugang offenbar auch mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, die von Verarbeitungsmängeln bis hin zu schwerwiegenden Fehlfunktionen reichen.

Enttäuschte Kundenberichte legen jedenfalls nahe, dass Tesla möglicherweise Kompromisse bei der Qualität eingegangen sein dürfte, um das Fahrzeug nach mehreren Verzögerungen endlich auf den Markt zu bringen. Einige Besitzer haben in Foren wie dem Cybertruck Owners' Club und dem Tesla Motors Club ihre Frustrationen über die Mängel des Cybertrucks zum Ausdruck gebracht.

How my Tesla CyberBeast Failed Under 1 Mile

Gear Down

Ein Besitzer aus Südkalifornien berichtet unter anderem, dass sein Fahrzeug nur wenige Minuten nach der Auslieferung komplett ausfiel. Er beschrieb, wie das Fahrzeug plötzlich Lenkfehler anzeigte, der Bildschirm rot aufleuchtete und das Fahrzeug schließlich komplett liegenblieb. Trotz Versuchen, das Fahrzeug neu zu starten, blieb der Bildschirm schwarz und das Fahrzeug funktionsunfähig, was den Fahrer dazu zwang, einen Abschleppdienst zu rufen. "Was für ein Albtraum", resümiert der frischgebackene Besitzer ein Erlebnis, das in ähnlicher Form auch ein Youtuber dokumentierte (siehe Video).

Zahlreiche Kritikpunkte

Weitere Berichte umfassen auch Beschwerden über das plötzliche, harte Bremsen des Fahrassistenten ohne ersichtlichen Grund. Diese Vorfälle werfen nicht nur Fragen über die Zuverlässigkeit bestimmter Funktionen auf, sondern natürlich auch über die allgemeine Sicherheit des Fahrzeugs.

Darüber hinaus wurden zuvor schon Qualitätsprobleme wie Rostbildung am Cybertruck, auffallend große Spaltmaße sowie Mängel an der Beleuchtung thematisiert. Ein Besitzer geht zum Beispiel auch auf die angeblich schwache Scheinwerferleistung bei Dunkelheit ein und kritisiert die Qualität der Scheibenwischer und der Windschutzscheibe selbst, was insgesamt zu einer schlechten Sicht im Fahrzeug beitragen würde.

Mit Mod zum Cyberboat

Die Cybertrucks wurden mit viel Aufsehen und nach mehrjähriger Verspätung Ende letzten Jahres eingeführt. Tesla bewirbt das Fahrzeug mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern bei voller Ladung, obwohl Tests gezeigt haben, dass die tatsächliche Reichweite meist darunter liegt. Darüber hinaus variieren die Ladezeiten erheblich, abhängig von der verwendeten Steckdose, was zu weiteren Unannehmlichkeiten führen kann.

Während einige Besitzer ihre Enttäuschung und Frustration über erlebte Probleme zum Ausdruck bringen, ist der Cybertruck in Elon Musks Gedankenwelt schon lange bereit für die nächste Evolutionsstufe: Nach einem optionalen Zeltaufsatz soll das Fahrzeug mittels Modifikation auch wassertauglich gemacht werden und als Boot mindestens eine Strecke von 100 Metern zurücklegen können. (red, 10.4.2024)