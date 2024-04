Beim österreichischen Publikum fand die sechsteilige vom ORF koproduzierte Miniserie "Kafka" keinen großen Anklang. Trotz hochkarätiger Besetzung und David Schalko auf dem Regiesessel erreichte keine der Folgen mehr als 300.000 Zuseher im linearen TV. Dennoch ist die Serie im Ausland gefragt. Sie wurde bereits nach Tschechien, in die Slowakei, nach Deutschland, Slowenien, Finnland, Schweden, Großbritannien, Mexiko und in die Schweiz lizenziert, teilte der ORF mit.

Joel Basman als Franz Kafka. Die ORF-Serie ist ein Verkaufserfolg. ORF

Als Dauerbrenner erwiesen sich bei der heurigen Fernsehmesse MIPTV in Cannes erneut die ORF-"Universum"-Produktionen. So nimmt die italienische Rai drei der Naturfilme in ihr Programm auf. FTV Prima aus Tschechien sicherte sich acht der "Universum"-Dokus. "National Geographic" kaufte zwei Produktionen der Naturreihe ein. Von der bereits eingestellten Serie "Vorstadtweiber" profitiert der ORF nach wie vor: Vier Staffeln gingen an ARD One. RTL (Ungarn) holte sich wiederum je drei Staffeln der Serie "Walking on Sunshine" und "Soko Kitzbühel".

Die Schweden und Finnen schlugen zu

"Christmas in Vienna 2023" mit Patricia Petibon, Anita Monserrat, Joyce DiDonato, Lawrence Brownlee und dem ORF-Radio-Symphonieorchester verkauft sich nicht nur an das schwedische SVT, sondern schafft auch den Sprung über den Atlantik und wird von Knowledge Networks in Kanada lizenziert.

Die ORF-"Universum History"-Dokumentation "Todesfalle Mallorca – Glück und Unglück im Exil" geht an YLE (Finnland) und Axess TV (Schweden). Der schwedische Sender sichert sich außerdem "Geheimsache Kopernikus – Triumph der Wissenschaft" und "Die Geburt des modernen Brasilien – Leopoldina von Habsburg". TV Unam (Mexiko) lizenziert den Doku-Zweiteiler "Verbotenes Begehren – Meilensteine queerer Geschichte", teilte der ORF mit. (red, APA, 11.4.2024)