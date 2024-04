Fernando Alonso bleibt Aston Martin treu. AFP/GIUSEPPE CACACE

Fernando Alonso hat seinen Vertrag beim Formel-1-Team Aston Martin vorzeitig bis 2026 verlängert. Der zweifache Weltmeister kam 2023 von Alpine zum britischen Rennstall und holte in der vergangenen Saison acht Podestplätze. In der Fahrerwertung beendete er das Jahr auf Platz vier.

Teamchef Mike Krack sprach in einer Aussendung über die Vertragsverlängerung Alonsos von einer "fantastischen Nachricht" für sein Team. "Wir haben in den letzten 18 Monaten eine starke Arbeitsbeziehung aufgebaut und teilen die gleiche Entschlossenheit, dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Fernando hat sein Wort gehalten: Als er sich entschied, weiter Rennen zu fahren, hat er zuerst mit uns gesprochen. Fernando hat gezeigt, dass er an uns glaubt, und wir glauben an ihn."

Laut Krack sei Alonso "erfolgshungrig", er fahre "besser als je zuvor, ist fitter als je zuvor" und sei fest entschlossen, Aston Martin "zu einer konkurrenzfähigen Kraft zu machen". Ab der Saison 2026 liefert Honda die Motoren für das Team mit Sitz in Silverstone.

Nach dem überraschenden Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 waren auch Spekulationen über die Zukunft Alonsos losgebrochen. Der Spanier wurde als möglicher Nachfolger bei Mercedes gehandelt. Mit aktuell 384 Grand-Prix-Starts hält Alonso den Rekord für die meisten Rennen in der Formel 1. (luza, 11.4.2024)