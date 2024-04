Anders Besseberg musste einen Schuldspruch zur Kenntnis nehmen. AP/Lee Jin-man

Oslo – Der ehemalige Präsident der Internationalen Biathlon Union (IBU), Anders Besseberg, ist wegen schwerer Korruption zu einer Haftstrafe von drei Jahren und einem Monat verurteilt worden. Das teilte die norwegische Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die norwegische Behörde für die Untersuchung und Verfolgung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität hatte Besseberg im vergangenen Jahr wegen Vergehen angeklagt, die zwischen 2009 und 2018 begangen wurden.

Dem 78-jährigen Besseberg, der von 1992 bis 2018 IBU-Chef war, wurde unter anderem vorgeworfen, Bestechungsgelder in Form von Uhren, Jagdreisen und -trophäen, Prostituierten und einem geleasten Auto, das er von 2011 bis 2018 in Norwegen genutzt hatte, angenommen zu haben. Besseberg stritt jede Form von Fehlverhalten ab: "Ich bin natürlich enttäuscht und überrascht von dem Urteil. Ich werde gegen das Urteil an Ort und Stelle Berufung einlegen", kündigte Besseberg, für den die Unschuldsvermutung gilt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk NRK an. (APA, red, 12.4.2024)