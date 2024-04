"Ich sage aus. Ich sage die Wahrheit", erklärte Trump am Freitag. Am Montag startet der Prozess gegen den Ex-US-Präsidenten wegen Kaschierung einer Schweigegeldzahlung

"Ich meine, alles was ich tun kann, ist die Wahrheit zu sagen, und die Wahrheit ist, dass es keinen Fall gibt", sagte Trump am Freitag über den Schweigegeld-Strafprozess. IMAGO/ZUMA Wire

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump will eigenen Angaben zufolge bei seinem Schweigegeld-Strafprozess aussagen. "Ich sage aus. Ich sage die Wahrheit", sagte Trump am Freitag auf die Frage von Reportern, ob es rechtlich riskant sein könnte, auszusagen. "Ich meine, alles was ich tun kann, ist die Wahrheit zu sagen, und die Wahrheit ist, dass es keinen Fall gibt."

Am Montag beginnt in New York der Prozess gegen Trump wegen Kaschierung einer Schweigegeldzahlung. Sein früherer Anwalt Michael Cohen hatte vor der Präsidentschaftswahl ein Schweigegeld von 130.000 Dollar an den Pornostar Stormy Daniels gezahlt.

Diese hatte nach eigener Schilderung eine Affäre mit Trump gehabt, was dieser jedoch bestreitet. Das Schweigegeld war an sich nicht illegal, doch wird Trump beschuldigt, es mittels der Fälschung von Geschäftsdokumenten kaschiert zu haben. Es ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten der US-Geschichte. (APA, 13.4.2024)