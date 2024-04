Karin Exner-Wöhrer scheidet aus den Kontrollgremien von Signa Prime und Development aus. Sie ist erst am vorigen Mittwoch gewählt worden, in vier Wochen geht sie wieder

Der Aufsichtsrat der insolventen Signa Prime und Development ist schon wieder um eine Person ärmer. Foro: Christian Fischer

Von langer Dauer war die Sache nicht. Vorige Woche, am Mittwoch, haben die Hauptversammlungen der Signa Prime und Signa Development neue Mitglieder in ihre Aufsichtsräte gewählt. In die Kontrollgremien der beiden insolventen Immobiliengesellschaften haben die Aktionäre, unter anderem, Karin Exner-Wöhrer entsendet, die Vorstandschefin der Salzburger Aluminum AG (SAG). Zurückgetreten waren davor der Aufsichtsratschef und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, ebenso Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn und Ex-RBI-Chef Karl Sevelda. So wie Exner-Wöhrer wurde auch der Immobilienexperte Michael Mitterdorfer in beide Aufsichtsgremien gewählt.

Doch schon am Montagabend wurde alles wieder durcheinander gewirbelt. Denn da hat Exner-Wöhrer angekündigt, ihre Funktion wieder zurückzulegen. Schriftlich ließ sie die Aufsichtsratschefs und, cc, die Sanierungsverwalter der Gesellschaften, Norbert Abel (Prime) und Andrea Fruhstorfer (Development), wissen, dass sie wieder raus ist – vier Wochen nach Erhalt des Schreibens durch die Gesellschaften wird sie ihr Amt niederlegen. Das hat DER STANDARD von Involvierten erfahren. Ein Sprecher der Prime sagte auf Anfrage, man gebe keine Stellungnahme ab, das sei Angelegenheit der Organe der Gesellschaft. Exner-Wöhrer gab dem STANDARD auf Anfrage keine Stellungnahme.

Zwist über Zusagen

Und was ist der Grund für den Schritt von Exner-Wöhrer? Dazu gibt es nur fundierte Vermutungen. Dem Vernehmen nach sollen diverse Abmachungen nicht eingehalten worden sein. So gebe es keinen Versicherungschutz (D&O Versicherung), Unklarheiten soll es vor allem auch bei den Aufsichtsratsvergütungen geben; da soll quasi mehr in Aussicht gestellt gewesen sein. Schon in den ersten Sitzungsprotokollen sollen Einsprüche dazu vermerkt worden sein, schon Ende der Vorwoche soll es erste Verwerfungen gegeben haben. Neuer Aufsichtsratschef der Prime ist Sebastian Schäfer, neue Aufsichtsratschefin der Development Martina Scheibelbauer, eine Unternehmensberaterin. Der Jurist Schäfer arbeitet seit Anfang des Jahres für die Kühne Holding rund um den deutschen Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne. Er ist bekanntermaßen Großinvestor der Prime.

Gewisse Unebenheiten waren schon vor den Wahlen in den Aufsichtsrat und Ende der Vorwoche kolportiert worden. Die Interessen des Masseverwalters der Signa Holding, Anwalt Christof Stapf, und der Leute im Signa Vorstand rund um Sanierer und Haselsteiner-Geschäftsfreund Erhard Grossnigg und anderer Großinvestoren, sollen nicht unbedingt gleichgelagert gewesen sein. (Renate Graber, 15.4.2024)