Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria Wien und Rapid Wien.

Dienstag ist NoGo-Tag, Zeit das vergangene Wochenende von Rapid und Austria Revue passieren zu lassen. Und soviel sei gesagt: Es ist wieder viel passiert. Rapid hat den erwarteten Sieg gegen Austria Klagenfurt vergangenen Sonntag nicht liefern können. Markus analysiert die Gründe und Stefan fragt, ob Rapid an dem Qualigruppen-Syndrom leidet. Die Austria hat den ersten Sieg in der Qualigruppe geschafft und konnte sich an der Spitze dieser absetzen. Die Young Violets spielten im Favoritner Bezirksderby 1:1 und die Austria-Frauen gegen Sturm Graz 0:0. Die Austria kann mit beiden Ergebnissen leben, insgeheim hat man aber doch auf zwei Siege gehofft. Rapid II hingegen kann nach dem Dreier gegen Donaufeld den Sekt schön langsam einkühlen und für LigaZwa planen. Zum Schluss gibt es neben dem Tippspiel von Stefan den Rapid-Fakt der Woche, diesmal geht es um die Trikotsponsoren der Grün -Weißen.

(Stefan Novotny, Markus Friebis, 16.4.2024)