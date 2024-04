Foto: Ursula Schersch

Dieses hawaiianische Dessert ist ein Mittelding aus Mochi (japanischen Reismehlbällchen) und einem klassischen Kuchen. Es erinnert ein bisschen an einen sitzen gebliebenen, speckigen Kuchen – im positiven Sinn. Butter-Mochi sind eine Verschmelzung hawaiianischer und japanischer Kochtraditionen in einem Dessert.

Die dezent nach Kokos schmeckenden Butter-Mochi zeichnen sich vor allem durch ihre besondere Konsistenz aus: Sie sind ein bisschen klebrig und haben einen zähen Biss, der für den österreichischen Gaumen zu Beginn etwas ungewöhnlich sein kann. Wer gerne Mochi isst, dem wird die Konsistenz entfernt bekannt vorkommen. Butter-Mochi sind oft sehr dicht und speckig – mein Rezept geht eher in Richtung kuchenähnliche Konsistenz.

Die wichtigste Zutat für die zähe Konsistenz ist Klebreismehl. Dieses glutenfreie, fein-pudrige Mehl wird aus weißem Klebreis (sticky rice) gemahlen und erinnert eher an Stärke als an Mehl. Klebreismehl (auch sweet rice flour oder glutinous rice flour genannt) ist in Asiashops und online erhältlich. Die zwei gängigsten Produkte sind Mochiko Sweet Rice Flour von Koda Farms (bisher noch nicht in Asiashops in Wien gefunden) und Cock-Klebreismehl (in der grünen 400-g-Packung). Nicht durch normales Reismehl oder andere Stärken (Maizena, Tapiokastärke etc.) ersetzen. (Ursula Schersch, 17.4.2024)

Rezept

Zutaten: (für eine 21x21 cm große Form)

Zubereitung

Eine 21 x 21 cm große Form (oder 24-cm-Springform) mit Backpapier auslegen. Die Butter zerlassen und zum Abkühlen beiseitestellen. Die Eier mit einem Schneebesen in einer großen Schüssel verquirlen. Zucker, Vanille und Salz einrühren. Foto: Ursula Schersch

Anschließend die Kokosmilch und die (lauwarme) Butter einrühren. Foto: Ursula Schersch

Das Klebreismehl zugeben, das Backpulver gleichmäßig drüberstreuen und mit den flüssigen Zutaten in der Schüssel verrühren. Foto: Ursula Schersch

Die Masse soll möglichst glatt und klumpenfrei sein. Foto: Ursula Schersch

Den Teig in die vorbereitete Backform leeren und bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 50–55 Minuten goldbraun backen. Ein mittig in den Teig gestochenes Holzstäbchen soll sauber bzw. nur mit ein paar klebrigen Bröseln wieder herauskommen. Sollten die Butter-Mochi bereits wesentlich früher eine goldbraune Farbe annehmen, dann die Form für die restliche Backzeit mit einem Stück Alufolie oder dem Einlegeboden einer Springform abdecken. Foto: Ursula Schersch

Die Butter-Mochi abkühlen lassen, in Stücke schneiden und pur oder mit Kokosraspeln servieren. Wer die Mochi mit Kokosraspeln bestreuen möchte, gibt 2 EL davon in eine kleine Pfanne ohne Öl und röstet sie unter Rühren an, bis sie zu duften beginnen und sich leicht hellgolden färben (Vorsicht, Nachwärme der Pfanne einplanen). Bis zur Verwendung in einer Schüssel beiseitestellen. Foto: Ursula Schersch