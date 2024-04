Unter den zahlreichen Gerüchten, die im Internet über die nahöstlichen Konflikte kursieren, ist es eines der originelleren – wenigstens liegt ihm nicht wie bei vielen anderen eine Hassideologie zugrunde: Jordaniens Prinzessin Salma soll während des iranischen Großangriffs auf Israel persönlich mehrere Drohnen Teherans abgeschossen haben.

Dass dem Gerücht eine offenbar gefälschte Meldung zugrunde liegt, ist eine Sache, die andere ist: Rein theoretisch könnte das Gerücht stimmen, denn die Königstochter Salma bint Abdullah hat eine militärische Pilotenausbildung. Der im Jahr 2000 geborene Spross der haschemitischen Königsfamilie besuchte in der Heimat die International Amman Academy und absolvierte 2018 die renommierte britische Royal Military Academy in Sandhurst, wo bereits ihr Vater Abdullah II., ihr Großvater Hussein und ihr Bruder Kronprinz Hussein die militärische Ausbildung erhielten – wie auch der britische Kronprinz William.

Prinzessin Salma mit ihren Eltern nach dem Abschluss der Pilotenausbildung im Jahr 2020. IMAGO/ABACAPRESS

In der jordanischen Armee begann Salma mit dem Rang eines Unterleutnants eine Offizierskarriere, mittlerweile ist sie Leutnant. Nach einer Fliegerausbildung wurde sie als 19-Jährige im Jahr 2020 zur ersten Pilotin der jordanischen Luftstreitkräfte. Im vergangenen Dezember erhielt die Prinzessin erstmals im Rahmen eines Einsatzes öffentliche Aufmerksamkeit: Sie sei an den Abwürfen von Hilfsgütern der jordanischen Luftwaffe für ein Feldlazarett im nördlichen Gazastreifen beteiligt gewesen, wurde damals berichtet.

Archäologiestudium

Parallel zur Militärlaufbahn studierte Salma an der University of Southern California in Los Angeles Archäologie. Sie schloss das Studium im vergangenen Mai mit einem Bachelor of Arts ab, zur Abschlussfeier reiste das Königspaar an.

Salma ist das dritte Kind Abdullahs und Königin Ranias: Kronprinz Hussein wurde 1994 geboren, 1996 folgte Prinzessin Iman. 2005 kam mit Prinz Hashem schließlich noch ein jüngerer Bruder zur Welt. Sein Name ist eine Reminiszenz an den Dynastiegründer, auf den sich die haschemitische Königsfamilie beruft: Hashim ibn Abd Manaf soll im fünften Jahrhundert der Urgroßvater des Islambegründers Mohammed gewesen sein. Prinzessin Salma wird wie ihren Geschwistern zugeschrieben, ein direkter Abkömmling des Propheten zu sein – in 42. Generation. (Michael Vosatka, 16.4.2024)