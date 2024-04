Infizierte waren am 9. April im Zug zwischen Linz und Ried unterwegs und am 10. und 11. April in einem Supermarkt in Traun

Mögliche Kontaktpersonen der Infizierten sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten. Getty Images

Linz / Ried im Innkreis – Die Behörden in Oberösterreich rufen nach Masernfällen an stark frequentierten Orten mögliche Kontaktpersonen dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Betroffen sind Züge zwischen Linz und Ried im Innkreis und ein Supermarkt in Traun (Bezirk Linz-Land).

Eine unwissentlich mit Masern infizierte Person war demnach am 9. April mit dem REX 5942 von Ried im Innkreis nach Linz (Abfahrt 5.52 Uhr, Ankunft 6.52 Uhr) sowie auf der Rückfahrt im REX 5978 von Linz nach Neumarkt/Kallham (15.34 bis 16.16 Uhr) und dem REX 5978 weiter nach Ried im Innkreis (16.20 bis 16.36 Uhr) unterwegs. Im Spar-Supermarkt Traun (Leondinger Straße 50) war am 10. und 11. April 2024 eine ebenfalls unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person einkaufen, informierten die zuständigen Bezirkshauptmannschaften am Dienstag. (APA, 16.4.2024)