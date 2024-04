Mehrere Tage hatte sich die israelische Regierung kaum in die Karte schauen lassen. Nun scheint klar: Das Kriegskabinett von Premier Benjamin Netanjahu hat sich, zumindest zunächst, für eine beschränkte Reaktion auf die iranischen Angriffe vom Wochenende entschieden. Was genau bei mehreren Explosionen im Iran passiert ist, bleibt vorerst allerdings unklar. Berichte – und auch Social-Media-Videos – zeigen Explosionen in der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes. Die Rede ist auch von möglichen Angriffen an weitere Orten. Das iranische Regime hat sich bisher nur sehr zurückhaltend geäußert. Was bisher bekannt ist:

Video: Medien berichten über israelischen Angriff auf den Iran. AFP

Was wir wissen

Der Angriff im iranischen TV. IMAGO/Hossein Beris

Was wir nicht wissen